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Зірка Ліги Сміху Марк Куцевалов вперше зізнався, що має сина (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 16:36
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Людина з найнестандартнішим почуттям гумору на українській комік-сцені Марк Куцевалов із команди "Прозорий гонщик" розповів, що вперше став батьком у віці 19 років.
Марк Куцевалов зізнався, що має сина
Марк Куцевалов зізнався, що має сина / Фото: YouTube

Про те, що Марк має дитину, знали, напевно, тільки найближчі. Куцевалов вперше зізнався в цьому у інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем.

За словами артиста, тема сім'ї – дуже особиста для нього, тому він не виставляє це на загальний огляд. Нині Марку 26 років, а його синові – 7.

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З мамою дитини Куцевалов не разом, та "екси" підтримують дружні стосунки. Незважаючи на те, що Марк живе у Києві, він намагається часто приїжджати до сина у Чорноморськ.

Це (завести дитину – ред.) було виважене, заплановане рішення, – пояснив Марк Куцевалов.

При цьому комік підкреслив, що не варто поспішати з народженням дітей, тому що у світі їх дуже багато. "Не поспішайте, багато разів подумайте. Я добре подумав" – сказав Марк.

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Хто такий Марк Куцевалов

Марк родом із Чорноморська. Йому 26 років. Він стендап-комік та сценарист, виступає під сценічним ім'ям Прозорий гонщик.

Популярність до Марка прийшла після участі у "Лізі Сміху". Артиста називають найнеординарнішим гумористом та імпровізатором.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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