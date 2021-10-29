Зірка Ліги Сміху Марк Куцевалов вперше зізнався, що має сина (відео)

Про те, що Марк має дитину, знали, напевно, тільки найближчі. Куцевалов вперше зізнався в цьому у інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем.
За словами артиста, тема сім'ї – дуже особиста для нього, тому він не виставляє це на загальний огляд. Нині Марку 26 років, а його синові – 7.
З мамою дитини Куцевалов не разом, та "екси" підтримують дружні стосунки. Незважаючи на те, що Марк живе у Києві, він намагається часто приїжджати до сина у Чорноморськ.
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Це (завести дитину – ред.) було виважене, заплановане рішення, – пояснив Марк Куцевалов.
При цьому комік підкреслив, що не варто поспішати з народженням дітей, тому що у світі їх дуже багато. "Не поспішайте, багато разів подумайте. Я добре подумав" – сказав Марк.
Хто такий Марк Куцевалов
Марк родом із Чорноморська. Йому 26 років. Він стендап-комік та сценарист, виступає під сценічним ім'ям Прозорий гонщик.
Популярність до Марка прийшла після участі у "Лізі Сміху". Артиста називають найнеординарнішим гумористом та імпровізатором.
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