Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Чапкіса "оживлять"

Стильний look Кейт

"Еммі"-2021

Модниця в "Масці"

Факультет TikTok

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Зірка TikTok відповів Пономарьову на критику ЛГБТ: "І що ти мені зробиш?"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 10:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У недавньому інтерв'ю співак Олександр Пономарьов заявив, що проти прайдов і пропаганди представників ЛГБТ, хоча у самого артиста є друзі нетрадиційної орієнтації
Олександр Пономарьов / Олег Машуковський
Олександр Пономарьов / Олег Машуковський / Фото: YouTube

Проте Пономарьову не подобається, що меншини влаштовують паради. Він вважає, що представникам ЛГБТ-ком'юніті не потрібно виставляти себе на показ громадськості.

Якщо ви хороша людина, вас будуть любити будь-яким, – зазначив Олександр Пономарьов у інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі DOROTYE.

Дивіться уривок з цього інтерв'ю:

Реклама

Через деякий час український блогер Олег Машуковський прокоментував слова Пономарьова. Юнак розкритикував позицію артиста, заявивши, що "це не нормально".

А я проти Олександра Пономарьова. Ну, це не нормально, – сказав зірка TikTok.

Хлопець вважає, що представники ЛГБТ, як і гетеросексуали, заслуговують на спокійне життя, додавши, що Олександр Пономарьов – абсолютно не толерантна людина.

Прайд – це не пропаганда того, що круто бути геєм. Це, типу, подивіться, ми є, і не потрібно нас обмежувати, – сказав Машуковський.

Реклама

Хто такий Олег Машуковський

25-річний блогер, родом із Луганська. Справжнє ім'я – Олег Машуков. Його батьки живуть в Ізраїлі, а сам він перебрався до Києва.

Реклама

Популярність Олегу принесли соцмережі, де він викладає контент з мейком, а тепер часто і колаборації із зірками. На його Instagram зараз підписані майже 500 тисяч користувачів.

Олег Машуковський відкрито заявляє, що він гей.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Шок-контент
Блогерка Саша Пустовіт зізналася, чому насправді розлучаєтья з чоловіком
Що там?!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти