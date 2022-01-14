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Зірка TikTok Вася Демчук після дуету з Каменських забив на все

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 18:06
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Український тіктокер Вася Демчук вривається в новий рік з новим треком та кліпом! У відеороботі хлопця можна побачити багато знайомих локацій Києва
Вася Демчук презентував кліп на пісню "Забиваю на все".
Вася Демчук презентував кліп на пісню "Забиваю на все". / Фото: demchukmusic

Після романтичного дуету з Настею Каменських Вася Демчук продовжив музичну кар'єру і випустив свою нову композицію "Забиваю на все".

Прем'єра пісні відбулась 14 січня на офіційному YouTube-каналі Демчука. Як стверджує сам артист, попри назву "Забиваю на все" в пісні глибокий і сильний посил.

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У треку "Забиваю на все", незважаючи на назву, посил глибше, ніж у всіх моїх попередніх піснях, тут зачеплені глибші теми ,- ділиться артист, повідомляє Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Вася Демчук співає про те, що смуток іноді може накривати кожну людину. Та пропи різні негаразди – треба йти далі й добиватися своєї мети.

У синглі тіктокер закликає кожного не "залишати свої мрії на Новий рік". Також артист вважає, що абсолютно всі можуть досягти бажаного, якщо працюватимуть над собою, не здаючись та не опускаючи рук.

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Ймовірного, для самого Васі Демчука трек "Забиваю на все" – це прощання з минулим і водночас погляд на світле майбутнє.

Зазначимо, що кліп на реліз зірка TikTok зняв у відомих місцях столиці України. Можна побачити кадри, зроблені на ковзанці на ВДНГ, на Парковому мосту через Дніпро, на Поштовій і Контрактовій площах і навіть у столичній підземці!

Слухачі зацінили трек молодого співака і зазначили, що це – шедевр:

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  • Це шедевр.
  • Ти – моє відкриття року. Не зупиняйся, не втрачай легкість та щирість.
  • Такий голос приємний.
  • Самий класний початок року.
  • Класна пісня, а твій голос – просто вау.
Скріншот YouTube

Коротко про артиста

Васі Демчуку 21 рік. За свої молоді роки хлопець брав участь у кількох музичних ТБ-шоу. Зокрема, "Голос діти", "Голос країни" та "Співають усі".

Васі Демчуку 19 років.
Васі Демчуку 19 років. / Фото: demchukmusic

Відомо, що виконавець сам написав композицію Sorry, яку виконував її в роликах у TikTok. Згодом він заспівав цей трек разом із NК. Завдяки цьому музичному союзу, популярність автора стала ще більшою.

Також у музичних чартах можна зустріти й інші композиції співака – "Вспоминай", "Всю тебя", Baby Don't Cry.

Також відомо, що виконавець займається й груповою діяльністю – він став новим учасником музичного колективу Cloudless.

До речі, цього тижня музичною новинкою потішила й Адель. Дивіться у матеріалі, провокаційний кліп зірки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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