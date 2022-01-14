Зірка TikTok Вася Демчук після дуету з Каменських забив на все

Український тіктокер Вася Демчук вривається в новий рік з новим треком та кліпом! У відеороботі хлопця можна побачити багато знайомих локацій Києва

Вася Демчук презентував кліп на пісню "Забиваю на все". / Фото: demchukmusic

Після романтичного дуету з Настею Каменських Вася Демчук продовжив музичну кар'єру і випустив свою нову композицію "Забиваю на все".

Прем'єра пісні відбулась 14 січня на офіційному YouTube-каналі Демчука. Як стверджує сам артист, попри назву "Забиваю на все" в пісні глибокий і сильний посил.

Реклама

У треку "Забиваю на все", незважаючи на назву, посил глибше, ніж у всіх моїх попередніх піснях, тут зачеплені глибші теми ,- ділиться артист, повідомляє Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Вася Демчук співає про те, що смуток іноді може накривати кожну людину. Та пропи різні негаразди – треба йти далі й добиватися своєї мети.

У синглі тіктокер закликає кожного не "залишати свої мрії на Новий рік". Також артист вважає, що абсолютно всі можуть досягти бажаного, якщо працюватимуть над собою, не здаючись та не опускаючи рук.

Реклама

Ймовірного, для самого Васі Демчука трек "Забиваю на все" – це прощання з минулим і водночас погляд на світле майбутнє.

Зазначимо, що кліп на реліз зірка TikTok зняв у відомих місцях столиці України. Можна побачити кадри, зроблені на ковзанці на ВДНГ, на Парковому мосту через Дніпро, на Поштовій і Контрактовій площах і навіть у столичній підземці!

Слухачі зацінили трек молодого співака і зазначили, що це – шедевр:

Реклама

Це шедевр.

Ти – моє відкриття року. Не зупиняйся, не втрачай легкість та щирість.

Такий голос приємний.

Самий класний початок року.

Класна пісня, а твій голос – просто вау.

Скріншот YouTube

Коротко про артиста

Васі Демчуку 21 рік. За свої молоді роки хлопець брав участь у кількох музичних ТБ-шоу. Зокрема, "Голос діти", "Голос країни" та "Співають усі".

Васі Демчуку 19 років. / Фото: demchukmusic

Відомо, що виконавець сам написав композицію Sorry, яку виконував її в роликах у TikTok. Згодом він заспівав цей трек разом із NК. Завдяки цьому музичному союзу, популярність автора стала ще більшою.

Також у музичних чартах можна зустріти й інші композиції співака – "Вспоминай", "Всю тебя", Baby Don't Cry.

Також відомо, що виконавець займається й груповою діяльністю – він став новим учасником музичного колективу Cloudless.

До речі, цього тижня музичною новинкою потішила й Адель. Дивіться у матеріалі, провокаційний кліп зірки.