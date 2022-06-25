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Зірковий патріотичний хіт "Ми з України" за кілька днів став народним. Як це йому вдалося?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 червня, 13:32
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Телеканал "Україна" разом з найпопулярнішими артистами очолив тренди YouTube. Про шалену кількість переглядів за два дні, згуртованість зірок та створення народного хіта – далі в матеріалі
Пісня "Ми з України" очолила тренди YouTube!
Пісня "Ми з України" очолила тренди YouTube! / Фото: Скріншот із відео

23 червня телеканал "Україна" разом із 17-ма артистами вітчизняного шоу-бізнесу презентував пісню про незламність нашого народу "Ми з України". Реліз кліпу відбувся на YouTube-каналі "Україна". Лише за два дні патріотичний трек набрав більше 1 мільйона переглядів та опинився в трендах YouTube!

Пісня підкорила серця українців та продовжує бути на репіті. Безперечно, трек можна назвати хітом та символом незламності народу!

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Ведучі телеканалу "Україна" приєдналися до запису пісні

У створенні патріотичного хіта "Ми з України" взяли участь 15 топових артистів. Воїни інформаційного фронту каналу "Україна" Володимир Остапчук та Олексій Суханов також заспівали разом з нашими зірками.

Як зазначив Володимир Остапчук, завдяки пісні "Ми з України" українці вкотре показали світові мужність і силу нашого народу.

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Створюючи цю пісню, відчував піднесення, гордість і єдність. А ще драйв від того, що ми – найкраща нація на планеті. У пісні цілий вир емоцій: біль, спротив, злість і любов, а любов завжди перемагає. Тому пісня – це моє бачення світу: я українець, а Україна – це свобода і любов, – сказав телеведучий.

Скриншот з відео "Ми з України"

Олексій Суханов наголосив, що це пісня всіх, хто на боці добра. До речі, реліз треку відбувався у день оголошення рішення Євросоюзу щодо статусу кандидата для України. Про це також сказав ведучий.

Канал "Україна" об’єднав зірок у патріотичному хіті "Ми з України". Це пісня мужності і сили українців і всіх, хто на боці Добра! – поділився своїми думками телеведучий.

Скриншот з відео "Ми з України"

Як народжувався народний хіт: відкриваємо завісу

"Ми з України" – ініціатива телеканалу "Україна". Пісню виконали 17 артистів – Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька (солістка гурту "КАЗКА"), Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахім (переможець проєкту "Співають всі!") та телеведучі Володимир Остапчук й Олексій Суханов.

Трек створений, щоб висловити підтримку та повагу незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Всі ми, як один, боремося за свободу та європейське майбутнє України.

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Хіт перемоги "Ми з України" написали Артур Желєзняк та Маша Лічі на замовлення телеканалу "Україна". Аранжуванням треку займався Сергій Грачов. Режисером кліпу виступив Костянтин Гордієнко.

Так, ця робота була непростою, адже з деякими артистами довелося працювали дистанційно. Я весь час перебуваю в Україні, але хтось у Туреччині, хтось у Великій Британії, хтось в Іспанії. З кожним ми підбирали локації, фотографували, дивились, узгоджували. Всі артисти завелись, знайшли красиві місця. Частину зірок ми відзняли в Києві, а роботу тих, хто перебуває за кордоном, я контролював віддалено, – поділився подробицями створення проекту Гордієнко.

Варто зазначити, що знімальна команда та зірки, які перебували в Україні під час створення кліпу, ризикували життям. Адже, на жаль, у всіх областях досі зберігається висока загроза ракетних обстрілів чи бомбардувань.

Дата прем’єри обрана невипадково – 23 червня. Цього дня відбувся історичний та переломний момент – Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Зараз саме українці борються з російською навалою за мир в усій Європі.

Віримо у перемогу! Віримо у ЗСУ!

До речі, новий хіт "Ми з України" підкорює Польщу. Що так зачепило поляків – читайте тут.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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