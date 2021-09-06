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+1 в Миротворець: українці не розуміють, чому Інстасамку пустили в Україну

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 17:14
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Російська виконавиця відрізняється різким характером і провокаційною поведінкою. Скандальна ситуація сталася з нею напередодні під час концерту в Києві
Українці захейтили Інстасамку, яка виступила в Києві
Українці захейтили Інстасамку, яка виступила в Києві / Фото: instagram.com/instasamka

Сьогодні в Мережі обговорюють вчинок Даші Зотєєвої (справжнє ім'я Інстасамки) вчора в Києві – вона прогнала з концерту хлопця, попросивши охоронців вивести його.

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Багато користувачів соцмереж засудили Інстасамку, хоча мало кого здивував цей випадок – адже Даша ще та скандалістка. Раніше вона вигнала візажистів і відмовилася їм платити, а потім розбила вікно таксі.

Та деяких українців розлютила не тільки поведінка артистки, але і той факт, що вона приїхала в нашу країну. У коментарях багато хто пише, що Зотєєву не можна пускати в Україну.

Instasamka / Фото: instagram.com/instasamka

  • "Кінчене створення вона і ті, хто їй підкрикував, жах... це натовп зомбі, а не людей"
  • "Закрити вхід в Україну"
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Скріншот з YouTube

  • "Ось одне питаннячко: навіщо нам кацап в Україні?"

Скріншот з Telegram

  • "Боже, як на цей кал можна ходити"
  • "Банальна відсутність поваги до себе"
  • "+1 в Миротворець"

Скріншот з Telegram
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Нагадаємо, що Інстасамка минулого вечора перервала концерт в Києві зі словами:

А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій уї***ній, забирайся на**й звідси.

Після у себе в Instastories Даша прокоментувала ситуацію, написавши, що ніколи б не вигнала людину зі свого концерту без причини.

Увага, відео містить нецензурну мову!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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