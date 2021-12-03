Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Алек не стріляв

Альбом Оксімірона

Тріумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

10 фото, які доводять, що Періс Гілтон та Брітні Спірс з роками не змінилися

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Періс привітала свою зіркову подругу з днем народження та опублікувала серію архівних світлин, зроблених у 2000-х
Періс Хілтон опублікувала архівні світлини з Брітні Спірс
Періс Хілтон опублікувала архівні світлини з Брітні Спірс / Фото: instagram.com/parishilton

Яке ж привітання без порції ностальгії. Періс Гілтон, яка у листопаді цього року вийшла заміж, в своєму Instagram-профілі опублікувала серію знімків на честь 40-ї річниці Брітні.

Кадри були зроблені на початку 2000-х, і вони ідеально ілюструють моду тих часів. Блондинки часто з'являлися на вечірках та світських заходах разом, куди б не прийшли Брітні та Періс – там завжди було свято.

Реклама

З днем народження, Брітні! Так багато чарівних моментів з тобою. Ти прекрасна, весела та справжнє світло у цьому світі! Я так пишаюся тобою! Ти стільки подолала цього року! – написала Гілтон у пості.

Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х | Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон поділилася архівними світлинами з Брітні Спірс на початку 2000-х / Фото: instagram.com/parishilton
1/10

Реклама

Вона також привітала Брітні з новим розділом у її житті – довгоочікуваним звільненням від опіки батька та майбутнім весіллям.

Брітні тепер вільна

Після 13 років контролю Брітні Спірс може самостійно розпоряджатися своїм життям. Рішення про скасування опікунства прийняла американська суддя Бренда Пенні, яка розглядала справу про опіку над співачкою.

Реклама

Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням – ЗМІ
Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням – ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Брітні з 2008 року була під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

За опікунство отець Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою доньку та грабував її, прикриваючись турботою.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти