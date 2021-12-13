15-річна дочка Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком

Не всі діти Джолі та Пітта прийняли бік актриси у шлюборозлучному процесі голлівудських зірок. 15-річна Шайло, яка дивує публіку своїм новим іміджем хотіла б проводити час із батьком. Про це розповів інсайдер OK!
Шайло у відчаї . Вона дуже хоче побачити батька, але обставини роблять це неможливим, – поділилося джерело.
"Екси" виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса. За інформацією джерела, саме Меддокс виступає проти Пітта.
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Бред намагався налагодити стосунки, але Меддокс і навіть Пакс звинувачують його у розпаді сім'ї та відмовляються від зустрічей з ним. Тільки Шайло завжди захищає батька. Вона хоче, щоб уся сім'я разом провела Різдво. Їй дуже важко зрозуміти, що цьому не судилося справдитися
Раніше Анджеліна Джолі говорила, що приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Бред Пітт переживає через часті світські виходи дітей.