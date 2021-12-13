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15-річна дочка Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 13:31
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Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися ще у 2016 році. Досі актор продовжує судитися з колишньою дружиною через дітей
Шайло хоче, щоб Бред Пітт та Анджеліна Джолі помирилися
Шайло хоче, щоб Бред Пітт та Анджеліна Джолі помирилися / Фото: Getty Images

Не всі діти Джолі та Пітта прийняли бік актриси у шлюборозлучному процесі голлівудських зірок. 15-річна Шайло, яка дивує публіку своїм новим іміджем хотіла б проводити час із батьком. Про це розповів інсайдер OK!

Шайло у відчаї . Вона дуже хоче побачити батька, але обставини роблять це неможливим, – поділилося джерело.

Анджеліна Джолі з дочкою Шайло
Анджеліна Джолі з дочкою Шайло / Фото: Getty Images

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"Екси" виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса. За інформацією джерела, саме Меддокс виступає проти Пітта.

Бред намагався налагодити стосунки, але Меддокс і навіть Пакс звинувачують його у розпаді сім'ї та відмовляються від зустрічей з ним. Тільки Шайло завжди захищає батька. Вона хоче, щоб уся сім'я разом провела Різдво. Їй дуже важко зрозуміти, що цьому не судилося справдитися

Раніше Анджеліна Джолі говорила, що приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Бред Пітт переживає через часті світські виходи дітей.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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