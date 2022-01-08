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17-річний син відомої співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 січня, 14:00
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Про смерть своєї дитини ірландська зірка повідомила у Twitter
17-річний син Шинейд О'Коннор наклав на себе руки
17-річний син Шинейд О'Коннор наклав на себе руки / Фото: YouTube, Twitter

Невіїм Неста Алі Шейн О'Коннор уже двічі намагався накласти на себе руки. Після тих випадків він перебував у клініці на лікуванні.

Незадовго до смерті хлопець утік із лікарні. Тоді занепокоєна Шинейд писала в соцмережах про те, що сталося, і просила всіх, хто знає про місцезнаходження її сина, відгукнутися.

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Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер із Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не наслідуватиме його прикладу. Мій малюк. Я так тебе люблю, – написала О'Коннор у Twitter.

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У Шинейд О'Коннор залишилося троє дітей. Загиблий Шейн – син співачки від музиканта Донала Ланні.

Що відомо про Шинейд О’Коннор

Шинейд Марія Бернадетт О'Коннор народилася у Дубліні. Вона навчалася у католицькій школі, звідки її вигнали через бунтарську поведінку. У ранні роки Шинейд неодноразово піддавалася булінгу з боку однолітків.

Музична кар'єра Шинейд О'Коннор розпочалася у 18 років – вона співала у ресторанах та на міських святах, а після вступила до музичного коледжу.

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1986 року вона дебютувала з саундтреком до фільму The Captive. Вона записувалася разом із гітаристом U2 Еджем. О'Коннор захищала діяльність IRA, критикувала колег, зокрема групу U2, і навіть задиралася з Прінсем та Френком Сінатрою.

Співачка Шинейд О’Коннор прийняла іслам
Співачка Шинейд О’Коннор прийняла іслам / Фото: YouTube

До речі, саме її кавер-версія треку Прінса (Prince) Nothing Compares 2 U, випущеного 1990 року, принесла популярність Шинейд.

2018 року співачка прийняла іслам та змінила ім'я на Магду Давітт, а через рік – на Шухада Давітт.

Раніше у США померла 23-річна співачка, як дві краплі схожа на Селену Гомес.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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