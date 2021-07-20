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25-річна дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк виходить заміж

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 липня, 10:10
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Анна Заворотнюк повідомила, що її хлопець вже зробив їй пропозицію. Дівчина поки не розкриває подробиці. У соцмережах вона також не публікує фото з коханим
Анна Стрюкова, дочка актриси Анастасії Заворотнюк, виходить заміж
Анна Стрюкова, дочка актриси Анастасії Заворотнюк, виходить заміж / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк – Анна Заворотнюк (справжнє прізвище – Стрюкова) нещодавно повідомила про те, що страждає від клінічної депресії. З життєвими труднощами дівчині допомагає впоратися її коханий, якого Анна поки не показує підписникам. Поки що про бойфренда Анни майже нічого невідомо, крім того факту, що він, схоже, вже не просто коханий, а її наречений!

У своєму Instagram-акаунті Анна, відповідаючи на питання її підписників, натякнула, що скоро виходить заміж. У дівчини поцікавилися – чи скоро вона вийде заміж, на що Анна відповіла: "Уже покликали".

Скріншот: Instagram

Анна – старша дочка Анастасії Заворотнюк. Крім неї у актриси, яка бореться з онкологічним захворюванням, є син Майкл. У жовтні 2018 року 47-річна Заворотнюк народила своєму чоловіку, фігуристу Петра Чернишову, дочка Мілу. Онкологію актриси багато хто пов'язує з тим, що Анастасія багато разів вдавалася до процедури ЕКЗ, щоб завагітніти.

В тренді

Раніше ми розповідали, що Анастасія Заворотнюк переписала особняк, в якому живе з чоловіком, на свою матір. Відома актриса в зв'язку з тривалим лікуванням недуги втратила бізнес. Вона вирішила переписати будинок, в якому проживають її діти і чоловік, на свою матір Валентину, щоб його не відібрали за борги.

Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

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