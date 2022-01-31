33-річна Ріанна вагітна первістком – фото

Одна з "найвибухливіших" новин початку 2022 року – Ріанна скоро стане мамою! Ох, як довго цього чекали всі її шанувальники і як багато разів папараці робили фото нібито вагітної артистки

Ріанна вперше стане мамою / Фото: Getty Images, People Ані Ріанна, ані ASAP Rocky поки що не коментують цю радісну новину у своїх соцмережах. Однак у Мережі вже з'явилася яскрава фотосесія пари – на знімках неозброєним оком видно, що співачка скоро стане мамою. Кадри опублікувала низка зарубіжних ЗМІ, зокрема видання People. Ріанна та ASAP Rocky стануть батьками / Фото: People Реклама Матеріал доповнюється...