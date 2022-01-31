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33-річна Ріанна вагітна первістком – фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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31 січня, 17:27
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Одна з "найвибухливіших" новин початку 2022 року – Ріанна скоро стане мамою! Ох, як довго цього чекали всі її шанувальники і як багато разів папараці робили фото нібито вагітної артистки
Ріанна вперше стане мамою
Ріанна вперше стане мамою / Фото: Getty Images, People

Ані Ріанна, ані ASAP Rocky поки що не коментують цю радісну новину у своїх соцмережах. Однак у Мережі вже з'явилася яскрава фотосесія пари – на знімках неозброєним оком видно, що співачка скоро стане мамою. Кадри опублікувала низка зарубіжних ЗМІ, зокрема видання People.

Ріанна та ASAP Rocky стануть батьками
Ріанна та ASAP Rocky стануть батьками / Фото: People

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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