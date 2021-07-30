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48-річна Гайді Клум повністю оголила груди, позуючи для чоловіка на яхті (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 липня, 11:05
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Німецька супермодель не соромиться показувати шанувальникам свої відверті фото. Цього разу зірка поділилася знімками, зробленими під час курорту
Хайді Клум позувала в бікіні і напівоголеною на пляжі
Хайді Клум позувала в бікіні і напівоголеною на пляжі / Фото: instagram.com/heidiklum

48-річна німецька телеведуча і супермодель Гайді Клум, яка раніше повністю оголилася для фото, відпочиває зі своїм чоловіком, 31-річним гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем. Знаменитість позначила свою другу половинку на дуже ефектних кадрах: модель зняла верх від купальника, прикривши груди рукою.

Кадром модель поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Ти викликав найбільшу усмішку на моєму обличчі, Том, – написала Хайді.

На іншому фото Гайді Клум красиво лежала на яхті, демонструючи струнку фігуру і загоряючи. Зірка знову позначила свого чоловіка на фото, тому швидше за все, що він зробив його.

Хайді Клум в купальнику загоряє на яхті
Хайді Клум в купальнику загоряє на яхті / Фото: instagram.com/heidiklum

На Хайді була кумедна кепка з Lego на козирку.

Хайді Клум відпочиває на курорті
Хайді Клум відпочиває на курорті / Фото: instagram.com/heidiklum

Дочка Хайді від її першого роману з бізнесменом Флавіо Бріаторе, Лені Клум теж була з ними на яхті. 17-річна дівчина сиділа в купальнику і розглядала берег в бінокль.

Дочка Хайді Клум, Хелен (Лені) Клум
Дочка Хайді Клум, Хелен (Лені) Клум / Фото: instagram.com/leniklum

Що відомо про особисте життя Гайді Клум?

З 1997 по 2002 рік Гайді Клум була одружена зі стилістом Ріком Піпіном. Через пару років після розставання з ним Клум вийшла заміж за музиканта Сіла. Вони були разом з 2005 по 2012 роки. У пари в шлюбі народилося троє дітей: дочка Лу, сини Генрі і Йохан.

Старша дочка Гайді Клум, Хелен (Лені) народилася у 2004 році від бізнесмена Флавіо Бріаторе. З ним Хайді розлучилася ще коли була вагітною, а після цього і почала зустрічатися з Сілом. Він удочерив Хелен.

Після розлучення з Сіло у Гайді Клум було кілька романів, один з них – з охоронцем. У лютому 2019 року модель вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості:

Раніше Гайді Клум без бюстгальтера влаштувала фотосесію на пляжі.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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