55-річна Сальма Гаєк засвітила свої принади в ефектному бікіні (фото)

Сальма Гаєк, як і Кім Кетролл, не соромиться публікувати у Мережі відверті фото. Мало хто у 50+ наважується похизуватись кадрами у бікіні. Але зірка фільму "Бандитки" може собі це дозволити.
Днями кінозірка вчергове продемонструвала свою фігуру, опублікувавши фото в Instagram, де вона позує у роздільному фіолетовому купальнику.
Сальму Гаєк зазнімкували на морській прогулянці, а саме – під час її танців на столі на яхті.
На одній зі світлин також засвітився чоловік акторки, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.
У свої 55 Сальма Гаєк виглядає приголомшливо, і це помітили її фоловери:
- Мій приклад для наслідування. Моє найбільше натхнення.
- Завжди дуже красива.
- Неймовірно красива.
- Супержінка.
- Мега гаряче!
Секрет Сальми простий – вона регулярно слідкує за своїм харчуванням, а також займається спортом. Окрім того, зірка підтримує форму за допомогою йоги та силових вправ.
Що відомо про чоловіка акторки
59-річний Франсуа-Анрі Піно – один з найбагатших людей Франції. Його сім'я володіє цілою модною імперією, до якої входять, зокрема Yves Saint Laurent, Gucci.
У березні 2007 року Сальма Гаєк повідомила про заручини з французьким мільярдером. Того ж року у пари народилася донька, яку назвали Валентина. Акторка родила у 41 рік.
Нагадаємо, торік Сальма Гаєк з'явилася разом зі своєю дочкою на червоній доріжці у Лондоні. Тоді вся увага була прикута до 14-річної Валентини.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"