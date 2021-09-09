55-річна Сінді Кроуфорд в мінішортах повторила свій образ з реклами Pepsi 1992-го(фото)

Майже тридцять років тому американська супермодель знялася в рекламі популярного напою. Зірка вирішила знову повторити свій образ, але вже з метою благодійності

Сінді Кроуфорд повторила своє легендарне фото з 92-го / Фото: instagram.com/cindycrawford

55-річна модель Сінді Кроуфорд, яка нещодавно знялася у відвертих образах для глянцю, вкотре розбурхала своїх шанувальників, які тепер точно впевнені – знаменитість практично не старіє. Модель з дивовижною точністю повторила свій образ з далекого 1992-го, знову позуючи в мінішортах, білій майці та з пишним волоссям так, ніби їй, як і раніше, 26 років.

Фотографією знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Ми повернулися в оригінальний Halfway House зі знаменитої реклами Pepsi, в якій я знялася 1992 року, щоб відтворити сцени з ролика в надії зібрати кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Медісоні, штат Вісконсін, в якій мій брат лікувався від лейкемії. Поки що за допомогою мережі галерей Девіда по всьому світу, які підтримують мистецтво і його продажі, ми вже зібрали один мільйон доларів на цю справу, – написала Сінді.

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Сінді Кроуфорд / Фото: instagram.com/cindycrawford

Після виходу 1992 року реклама дійсно стала культовою, а вбрання Сінді, попри його простоту, часто одягали на Геловін.

Сінді Кроуфорд 1992 року / Фото: instagram.com/cindycrawford

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У рекламному ролику зірка приїжджала на червоному Lamborghini на заправку, зачаровуючи хлопчиків, які стоять біля дороги.

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