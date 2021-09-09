Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Одкровення Зіброва

Соловій в Playboy

На Лесю накинулися

Кіно у Венеції

Лоуренс вагітна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

55-річна Сінді Кроуфорд в мінішортах повторила свій образ з реклами Pepsi 1992-го(фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 15:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майже тридцять років тому американська супермодель знялася в рекламі популярного напою. Зірка вирішила знову повторити свій образ, але вже з метою благодійності
Сінді Кроуфорд повторила своє легендарне фото з 92-го
Сінді Кроуфорд повторила своє легендарне фото з 92-го / Фото: instagram.com/cindycrawford

55-річна модель Сінді Кроуфорд, яка нещодавно знялася у відвертих образах для глянцю, вкотре розбурхала своїх шанувальників, які тепер точно впевнені – знаменитість практично не старіє. Модель з дивовижною точністю повторила свій образ з далекого 1992-го, знову позуючи в мінішортах, білій майці та з пишним волоссям так, ніби їй, як і раніше, 26 років.

Фотографією знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Ми повернулися в оригінальний Halfway House зі знаменитої реклами Pepsi, в якій я знялася 1992 року, щоб відтворити сцени з ролика в надії зібрати кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Медісоні, штат Вісконсін, в якій мій брат лікувався від лейкемії. Поки що за допомогою мережі галерей Девіда по всьому світу, які підтримують мистецтво і його продажі, ми вже зібрали один мільйон доларів на цю справу, – написала Сінді.

Реклама

Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Фото: instagram.com/cindycrawford

Після виходу 1992 року реклама дійсно стала культовою, а вбрання Сінді, попри його простоту, часто одягали на Геловін.

Сінді Кроуфорд 1992 року
Сінді Кроуфорд 1992 року / Фото: instagram.com/cindycrawford

Реклама

У рекламному ролику зірка приїжджала на червоному Lamborghini на заправку, зачаровуючи хлопчиків, які стоять біля дороги.

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Українстка прем'єра. Драма "Відблиск"
Чому глядачі аплодували 10 хвилин
Всі обговорюють
Концерт "Мумій Троля" в Києві
Що там було?
Як вам образ Леді Ле?
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти