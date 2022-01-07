Ніколас Кейдж знову стане батьком – 27-річна дружина подарує йому третю дитину

У день народження оскароносного актора стало відомо, що зірка Голлівуду та його молода дружина чекають на малюка. Для актора це буде третя дитина

Ніколас Кейдж знову стане батьком / Фото: Getty Images

Голлівудський актор Ніколас Кейдж та його молода дружина, з якою він вперше з'явився на червоній доріжці у листопаді минулого року , чекають на поповнення.

Сьогодні, 7 січня, Кейджу виповнюється 58 років. На шанувальників актора напередодні свята чекала радісна звістка – у Кейджа та його 27-річної дружини Ріко Шибата буде дитина. Про це виданню Люди повідомив представник пари.

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За його словами, зараз майбутні батьки перебувають у піднесеному настрої та раді звістю.

До речі, для 58-річного Ніколаса Кейджа майбутнє маля стане третьою дитиною. Актор виховує двох синів від попередніх шлюбів. Старшому сину Кейджа Вестон зараз 31 рік і він виховує 7-річного сина, середня дитина актора – 16-річний Кал-Ел.

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Для 27-річної Ріко Шібат це буде перший досвід материнства.

Шлюб Ніколаса Кейджа та Ріко Шибата

Про стосунки Ніколаса Кейджа та японської актриси Ріко Шибата стало відомо у 2021. Відносини акторської пари активно розвивалися і вже у лютому минулого року Ніколас та Ріко вирішили узаконити свої стосунки та одружилися.

Для Кейджа шлюб із японкою Шибата став п'ятим.

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Раніше актор був одружений з візажистом Ерікою Койкою, з якою розлучився через 4 дні шлюбу. Колишня дружина Кейджа прокоментувала дивний вчинок актора .