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Ніколас Кейдж знову стане батьком – 27-річна дружина подарує йому третю дитину

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 січня, 12:14
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У день народження оскароносного актора стало відомо, що зірка Голлівуду та його молода дружина чекають на малюка. Для актора це буде третя дитина
Ніколас Кейдж знову стане батьком
Ніколас Кейдж знову стане батьком / Фото: Getty Images

Голлівудський актор Ніколас Кейдж та його молода дружина, з якою він вперше з'явився на червоній доріжці у листопаді минулого року , чекають на поповнення.

Сьогодні, 7 січня, Кейджу виповнюється 58 років. На шанувальників актора напередодні свята чекала радісна звістка – у Кейджа та його 27-річної дружини Ріко Шибата буде дитина. Про це виданню Люди повідомив представник пари.

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За його словами, зараз майбутні батьки перебувають у піднесеному настрої та раді звістю.

До речі, для 58-річного Ніколаса Кейджа майбутнє маля стане третьою дитиною. Актор виховує двох синів від попередніх шлюбів. Старшому сину Кейджа Вестон зараз 31 рік і він виховує 7-річного сина, середня дитина актора – 16-річний Кал-Ел.

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Для 27-річної Ріко Шібат це буде перший досвід материнства.

Шлюб Ніколаса Кейджа та Ріко Шибата

Про стосунки Ніколаса Кейджа та японської актриси Ріко Шибата стало відомо у 2021. Відносини акторської пари активно розвивалися і вже у лютому минулого року Ніколас та Ріко вирішили узаконити свої стосунки та одружилися.

Для Кейджа шлюб із японкою Шибата став п'ятим.

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Раніше актор був одружений з візажистом Ерікою Койкою, з якою розлучився через 4 дні шлюбу. Колишня дружина Кейджа прокоментувала дивний вчинок актора .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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