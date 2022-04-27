63-річна Мадонна розійшлася з 27-річним бойфрендом

В особистому житті американської поп-співачки зміни. Мадонна та її бойфренд Алхамалік Вільямс розійшлися після трьох років стосунків. У себе в InstaStories артистка опублікувала пост, у якому шанувальники побачили натяк на розрив.
Коли в твоєму житті є той, хто тобі зовсім не підходить, Бог буде використовувати його, щоб завдати тобі біль, доки ти не зрозумієш, що треба від нього піти,
Сама співачка поки що жодних коментарів не дає, але інсайдери підтвердили, пара більше не разом. Про це пише The Sun.
Мадонна поринула у насичене світське життя і після розриву зустрічається зі своїми друзями та проводить час із сім'єю
Нагадаємо,Мадонна та Ахламалік познайомилися ще у 2015 році, коли хлопцеві було лише 20 років. Вільямс проходив прослуховування до команди артистки під час туру Rebel Heart. Мадонна та Ахламалік стали зустрічатися у 2018 році, а свої стосунки вони розсекретили лише через рік.
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