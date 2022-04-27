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63-річна Мадонна розійшлася з 27-річним бойфрендом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 10:33
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У Мережі вже не перший день обговорювали, що Мадонна припинила з'являтися на публіці з молодим бойфрендом. Тепер інсайдери підтвердили розрив пари
Інсайдери розповіли про особисте життя Мадонни
Інсайдери розповіли про особисте життя Мадонни / Фото: instagram.com/madonna

В особистому житті американської поп-співачки зміни. Мадонна та її бойфренд Алхамалік Вільямс розійшлися після трьох років стосунків. У себе в InstaStories артистка опублікувала пост, у якому шанувальники побачили натяк на розрив.

Коли в твоєму житті є той, хто тобі зовсім не підходить, Бог буде використовувати його, щоб завдати тобі біль, доки ти не зрозумієш, що треба від нього піти,

Скріншот: Instagram

Сама співачка поки що жодних коментарів не дає, але інсайдери підтвердили, пара більше не разом. Про це пише The Sun.

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Мадонна поринула у насичене світське життя і після розриву зустрічається зі своїми друзями та проводить час із сім'єю

Нагадаємо,Мадонна та Ахламалік познайомилися ще у 2015 році, коли хлопцеві було лише 20 років. Вільямс проходив прослуховування до команди артистки під час туру Rebel Heart. Мадонна та Ахламалік стали зустрічатися у 2018 році, а свої стосунки вони розсекретили лише через рік.

Раніше Мадонна публічно закликала допомогти Україні у протистоянні з російськими загарбниками.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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