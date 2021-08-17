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65-річна Лариса Доліна спокусливо станцювала в червоному бікіні на пляжі (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
17 серпня, 20:30
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Знаменита співачка дочекалася відпустки і вирушила на море в Сочі насолоджуватися відпочинком. Нові відео артистки привели шанувальників в захват
Лариса Долина
Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Російська співачка Лариса Доліна, яка зворушила шанувальників відеороликом з посиденьок в Алли Пугачової, показала себе в купальнику. Лежачи в шезлонгу на сочинському пляжі, артистка вальяжно станцювала під музику, яку слухала в навушниках. У кінці ролика зірка побачила, що її знімають і розсміялася.

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Відео Доліна опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Артистка зазначила, що відпустка у неї коротка, тому на морі вона буде ще пару днів.

Боже, який кайф під музику Джин Ванеллі лежати під ласкавим сонцем, потягувати рожеве вино і слухати шум хвиль... Люди, я люблю вас! Люблю життя, відчайдушно люблю літо! І є кілька днів повністю зануритися в цей стан... Насолодитися нетривалим, але таким довгоочікуваним відпочинком... – написала Лариса Доліна.

За словами співачки, вона досі не усвідомила, що відпочинок вже почався, але дуже щаслива. На підтвердження того Лариса Доліна запостила ще одне відео, на якому зайшла в море.

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Шанувальники оцінили, як співачка шикарно виглядає в бікіні. Цього разу підписники не змогли причепитися до того, що її фігура або обличчя відредаговані – всі відео були без фільтрів.

  • "Величезний плюс що не фотошопите себе, виглядаєте відмінно. Гарного відпочинку"
  • "Шикарна"

Дивіться в ролику, як обрати купальник за типом фігури:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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