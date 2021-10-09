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67-річний Сєров потрапив в реанімацію з коронавірусом

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
9 жовтня, 13:56
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Стан відомого співака оцінюється як важкий. За інформацією ЗМІ, у нього уражено 75% легенів.
Олександр Сєров потрапив до лікарні з коронавірусом
Олександр Сєров потрапив до лікарні з коронавірусом / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Олександр Сєров проходив лікування від COVID-19 в госпіталі, який знаходиться недалеко від його заміського будинку. Коли співакові стало гірше, потрібна була термінова госпіталізація в одну з клінік Москви.

Зараз Сєров дихає за допомогою в кисневої маски. У нього вражені майже 75% легенів, пише КП. Стан співака медики оцінюють як важкий.

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Олександр Сєров народився в українському селі Ковалівка Миколаївської області, проживає в РФ. Співак і композитор вважається одним з найвідоміших і популярних виконавців 80-90х. Його кращі хіти – "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Ты мене любишь", "Как быть" і "Мадонна".

У минулому році стало відомо, що Олександр Сєров має намір виступити з концертом Україні. Тоді нардепи звернулися до СБУ з вимогою заборонити співакові виступати в нашій країні, тому що він підтримує окупацію Криму і військову агресію РФ проти України.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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