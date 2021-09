7 зіркових поцілунків, які викликали великий резонанс (відео)

Багато артистів люблять здійснювати епатажні вчинки, а особливо на сцені. Адже тоді їх точно буде обговорювати публіка і ці витівки запам'ятаються надовго

Хто із зірок цілувався на публіці / Фото: Getty Images, скриншот

Днями журналіст та ведуча Ксенія Собчак пристрасно поцілувала блогера та ведучу Настю Івлєєву. Цей момент спровокував сотні коментарів у соцмережах – хтось з їхніх фанатів був у захваті, інші не зрозуміли, навіщо дівчатам такий піар-хід.

Але Ксенія та Настя стали далеко не першими знаменитостями, які викликали такий резонанс своїм поцілунком. Пропонуємо згадати, хто ще із зірок запам'ятався подібними витівками.

Собчак та Канделакі

У Ксенії вже є досвід публічних поцілунків з дівчатами. Поцілунок з Канделакі стався в тепер уже далекому 2007 році на церемонії вручення премії GQ "Людина року". Тіна вийшла отримувати нагороду, а Ксенія її оголошувала.

Мадонна, Брітні Спірс та Крістіна Агілера

Тоді Канделакі, ймовірно, надихнулася поцілунком Мадонни з Брітні Спірс і Крістіною Агілерою. Поцілунок стався на врученні премії MTV Video Music Awards 2003 року. Під час виступу Мадонна поцілувала спочатку Брітні, а потім Крістіну.

Моніка Беллуччі та Алекс Лутс

На Каннському фестивалі у 2017 році Моніка Беллуччі подарувала чуттєвий поцілунок колезі по сцені Алексу Лутса. Той трохи отетерів від такого сюрпризу долі, але відмінно підіграв своїй партнерці.

Настя Каменських та Надія Дорофєєва

Надя Дорофєєва та Настя Каменських вміють здивувати публіку. На церемонії вручення премії M1 Music Awards 2016 співачки виконали пісню "Абнімос / Досвідос". У фіналі композиції артистки продемонстрували довгий і пристрасний поцілунок в губи.

MELOVIN

Не так давно український співак MELOVIN зізнався у своїй бісексуальності. На сцені фестивалю Atlas Weekend він спочатку поцілував дівчину, а потім хлопця Цей момент в соцмережах обговорюють досі!

Lil Nas X

Американський репер Lil Nas X відомий своїми епатажними витівками. Нещодавно хлопець оголосив про свою "вагітність". Під час свого номера на BET Awards він поцілувався з хлопцем. 22-річний виконавець вийшов на сцену премії зі своїм хітом Montero (Call Me By Your Name), до нього приєдналися танцюристи. Поцілунок був у самому кінці виступу.

Måneskin

Учасники італійської групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", Даміано і Томас поцілувалися у фіналі конкурсу. Поцілунки на сцені стали фішкою артистів, тому вони часто це роблять на своїх концертах в різних країнах, наприклад, нещодавно в Польщі.

