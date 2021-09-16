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7 зіркових поцілунків, які викликали великий резонанс (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 18:18
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Багато артистів люблять здійснювати епатажні вчинки, а особливо на сцені. Адже тоді їх точно буде обговорювати публіка і ці витівки запам'ятаються надовго
Хто із зірок цілувався на публіці
Хто із зірок цілувався на публіці / Фото: Getty Images, скриншот

Днями журналіст та ведуча Ксенія Собчак пристрасно поцілувала блогера та ведучу Настю Івлєєву. Цей момент спровокував сотні коментарів у соцмережах – хтось з їхніх фанатів був у захваті, інші не зрозуміли, навіщо дівчатам такий піар-хід.

Але Ксенія та Настя стали далеко не першими знаменитостями, які викликали такий резонанс своїм поцілунком. Пропонуємо згадати, хто ще із зірок запам'ятався подібними витівками.

Собчак та Канделакі

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У Ксенії вже є досвід публічних поцілунків з дівчатами. Поцілунок з Канделакі стався в тепер уже далекому 2007 році на церемонії вручення премії GQ "Людина року". Тіна вийшла отримувати нагороду, а Ксенія її оголошувала.

Мадонна, Брітні Спірс та Крістіна Агілера

Тоді Канделакі, ймовірно, надихнулася поцілунком Мадонни з Брітні Спірс і Крістіною Агілерою. Поцілунок стався на врученні премії MTV Video Music Awards 2003 року. Під час виступу Мадонна поцілувала спочатку Брітні, а потім Крістіну.

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Моніка Беллуччі та Алекс Лутс

На Каннському фестивалі у 2017 році Моніка Беллуччі подарувала чуттєвий поцілунок колезі по сцені Алексу Лутса. Той трохи отетерів від такого сюрпризу долі, але відмінно підіграв своїй партнерці.

Настя Каменських та Надія Дорофєєва

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Надя Дорофєєва та Настя Каменських вміють здивувати публіку. На церемонії вручення премії M1 Music Awards 2016 співачки виконали пісню "Абнімос / Досвідос". У фіналі композиції артистки продемонстрували довгий і пристрасний поцілунок в губи.

MELOVIN

Не так давно український співак MELOVIN зізнався у своїй бісексуальності. На сцені фестивалю Atlas Weekend він спочатку поцілував дівчину, а потім хлопця Цей момент в соцмережах обговорюють досі!

Lil Nas X

Американський репер Lil Nas X відомий своїми епатажними витівками. Нещодавно хлопець оголосив про свою "вагітність". Під час свого номера на BET Awards він поцілувався з хлопцем. 22-річний виконавець вийшов на сцену премії зі своїм хітом Montero (Call Me By Your Name), до нього приєдналися танцюристи. Поцілунок був у самому кінці виступу.

Måneskin

Учасники італійської групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", Даміано і Томас поцілувалися у фіналі конкурсу. Поцілунки на сцені стали фішкою артистів, тому вони часто це роблять на своїх концертах в різних країнах, наприклад, нещодавно в Польщі.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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