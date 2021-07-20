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75-річна Шер захопила фігурою в чорних легінси і жакеті під час прогулянки по Італії (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 липня, 13:29
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На цьому тижні американська співачка і акторка Шер вирушила в шикарний відпустку до Італії і підкорила перехожих. Зірка була одягнена в стильне вбрання, яке підкреслило її фігуру
Шер
Шер / Фото: Getty Images, скриншот

Співачка Шер, яка раніше зробила гучну заяву на підтримку Брітні Спірс, була помічена під час прогулянки в Портофіно, в Італії. Попри те, що знаменитість вже давно не виходить на сцену і не випускає нових пісень, папараці вмить впізнали її.

До речі, останнім часом зірки все частіше постають перед шанувальниками без макіяжу та інших атрибутів, показуючи, що майбутнє – за природною красою. Як приклад цього глобального тренду – чудові українки, які позують на дивовижних фото без макіяжу.

Як пише Yahoo!, у той день Шер приєдналася до своїх друзів за вечерею. Зірка була одягнена в мінімалістичне, але дуже ефектне casual-вбрання: чорні легінси, укорочений блейзер з вирізами, трендовий пурпурний топ-бюстьє і ботильйони.

Шер в Италії
Шер в Италії / Фото: скриншот

Співачка явно виглядала молодше своїх років і насолоджувалася відпусткою.

Шер в Портофіно
Шер в Портофіно / Фото: Yahoo! Life

В тренді

Співачка Шер частково призупинила свою кар'єру до 2010 року. Тоді співачка пішла зі сцени, але знялася у фільмі "Бурлеск", в якому виконана нею пісня була номінована на "Золотий глобус". В останні роки Шер провела кілька турів, знялася в парі проєктів, включаючи фільм "Мамма міа! 2" і зараз працює з голлівудською кіностудією Universal над біографічним фільмом про себе.

Мелані Гріффіт похвалилася ідеальними формами у свої 63 роки – дивіться в ролику:

Дивіться також, як 63-річна Шерон Стоун в казковій сукні принцеси підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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