91-річний мільярдер Руперт Мердок розлучається з екс-коханою Міка Джаггера

Шлюб медіамагнату Руперта Мердока та супермоделі Джеррі Холл затріщав по швах. Через шість років стосунків пара подала на розлучення

Руперт Мердок і Джері Холл розлучаються / Фото: Getty Images

Відносини Руперта Мердока та Джеррі Холл для багатьох здавалися казковими. Він – медіамагнат з мільярдами на рахунку, вона – легендарна супермодель 70-х, яка і зараз з'являється у рекламі Saint Laurent.

Але, схоже, що подружжя через шість років шлюбу не змогли знайти компроміс. 91-річний Мердок та 65-річна Холл подали на розлучення. Про розлучення пари повідомило видання The New York Times.

Відносини мільярдера та супермоделі стали зароджуватися у 2015 році. Через кілька місяців пара повідомила про свої заручини. За інформацією західних ЗМІ, обручка для нареченої коштувало медіамагнату 4 мільйони доларів.

Незважаючи на такий дорогий подарунок, весілля була досить скромною – на урочистості були присутні лише друзі та рідні пари – 120 осіб.

Для Хол офіційний шлюб із Мердоком став першим. До цього супермодель з 1984 по 1999 була в цивільному шлюбі з Міком Джаггером. У лідера The Rolling Stones та Хол є четверо спільних дітей.

А ось для Мердока шлюб із супермоделлю став четвертим. Від попередніх відносин медіамагнат має шестеро дітей.

Статки Мердока, який очолює News Corp., оцінюють у 17,7 мільярда доларів. Його сім'я володіє 120 газетами в п'яти країнах (зокрема The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun), телевізійною кабельною мережею, підрозділи якої працюють у США, Європі, Латинській Америці, Африці та Азії.

