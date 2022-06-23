91-річний мільярдер Руперт Мердок розлучається з екс-коханою Міка Джаггера

Відносини Руперта Мердока та Джеррі Холл для багатьох здавалися казковими. Він – медіамагнат з мільярдами на рахунку, вона – легендарна супермодель 70-х, яка і зараз з'являється у рекламі Saint Laurent.
Але, схоже, що подружжя через шість років шлюбу не змогли знайти компроміс. 91-річний Мердок та 65-річна Холл подали на розлучення. Про розлучення пари повідомило видання The New York Times.
Відносини мільярдера та супермоделі стали зароджуватися у 2015 році. Через кілька місяців пара повідомила про свої заручини. За інформацією західних ЗМІ, обручка для нареченої коштувало медіамагнату 4 мільйони доларів.
Незважаючи на такий дорогий подарунок, весілля була досить скромною – на урочистості були присутні лише друзі та рідні пари – 120 осіб.
Для Хол офіційний шлюб із Мердоком став першим. До цього супермодель з 1984 по 1999 була в цивільному шлюбі з Міком Джаггером. У лідера The Rolling Stones та Хол є четверо спільних дітей.
А ось для Мердока шлюб із супермоделлю став четвертим. Від попередніх відносин медіамагнат має шестеро дітей.
Статки Мердока, який очолює News Corp., оцінюють у 17,7 мільярда доларів. Його сім'я володіє 120 газетами в п'яти країнах (зокрема The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun), телевізійною кабельною мережею, підрозділи якої працюють у США, Європі, Латинській Америці, Африці та Азії.
Раніше стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучився із дружиною через рік після весілля.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"