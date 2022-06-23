Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

91-річний мільярдер Руперт Мердок розлучається з екс-коханою Міка Джаггера

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 08:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шлюб медіамагнату Руперта Мердока та супермоделі Джеррі Холл затріщав по швах. Через шість років стосунків пара подала на розлучення
Руперт Мердок і Джері Холл розлучаються
Руперт Мердок і Джері Холл розлучаються / Фото: Getty Images

Відносини Руперта Мердока та Джеррі Холл для багатьох здавалися казковими. Він – медіамагнат з мільярдами на рахунку, вона – легендарна супермодель 70-х, яка і зараз з'являється у рекламі Saint Laurent.

Але, схоже, що подружжя через шість років шлюбу не змогли знайти компроміс. 91-річний Мердок та 65-річна Холл подали на розлучення. Про розлучення пари повідомило видання The New York Times.

Реклама

Відносини мільярдера та супермоделі стали зароджуватися у 2015 році. Через кілька місяців пара повідомила про свої заручини. За інформацією західних ЗМІ, обручка для нареченої коштувало медіамагнату 4 мільйони доларів.

Незважаючи на такий дорогий подарунок, весілля була досить скромною – на урочистості були присутні лише друзі та рідні пари – 120 осіб.

Для Хол офіційний шлюб із Мердоком став першим. До цього супермодель з 1984 по 1999 була в цивільному шлюбі з Міком Джаггером. У лідера The Rolling Stones та Хол є четверо спільних дітей.

Реклама

А ось для Мердока шлюб із супермоделлю став четвертим. Від попередніх відносин медіамагнат має шестеро дітей.

Статки Мердока, який очолює News Corp., оцінюють у 17,7 мільярда доларів. Його сім'я володіє 120 газетами в п'яти країнах (зокрема The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun), телевізійною кабельною мережею, підрозділи якої працюють у США, Європі, Латинській Америці, Африці та Азії.

Раніше стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучився із дружиною через рік після весілля.

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти