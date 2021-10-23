Адель зізналася, кого б з британських принців вона обрала: Вільяма або Гаррі (відео)

Співачка Адель відповіла на 73 запитання Vogue, серед яких був найголовніший. Принаймні, для британців)

Адель відповіла, якого з британських принців вона б обрала / Фото: Getty Images, YouTube

Адель поступово повертається в шоу-бізнес після шести років затишшя. Нещодавно співачка випустила нову пісню і кліп, а вже у листопаді представить фанам повноцінний альбом, який отримав назву "30".

В YouTube-каналі британського Vogue з'явилося відео "73 запитання" з Адель. Один з них був присвячений членам королівської сім'ї, принцу Вільяму і принцу Гаррі.

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На прохання обрати між королівськими братами, Адель повернулася до камери, посміхнулася і відповіла:

Принц... Гаррі.

Можливо, шанувальників принца Вільяма ця відповідь шокувала, але той, хто давно стежить за кар'єрою Адель, абсолютно не здивувався її вибору, адже співачка завжди говорила, що їй подобається Гаррі.

Близько 10 років тому вона навіть зізналася в інтерв'ю Glamour, що закохана в принца Гаррі.

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У 2019 Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. У них є спільний син Анджело Джеймс Конеккі. Нещодавно співачка вперше після розлучення підтвердила стосунки зі своїм новим хлопцем – Річем Полом.

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