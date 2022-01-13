Адель випустила провокаційний кліп: реакція Мережі

Популярна британська співачка продовжує тішити шанувальників. Співачка презентувала кліп на пісню Oh My God

/ Фото: скриншот

Цей трек увійшов до альбому 30, який співачка презентувала минулого року. Музичний кліп повністю чорно-білий з посиланням на біблійну історію про Єву та райський сад. Співачка змінила кілька образів.

Адель з'явилася у сукні та білому кейпі із застібкою у формі хреста. Вбрання шили спеціально для артистки. Також співачка приміряла сукню Vivienne Westwood з атласу, яка підкреслила її фігуру.

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Режисером роботи виступив Сем Браун. Саме він знімав для Адель кліп на пісню Rolling in the Deep.

Всього за день відео набрало понад вісім мільйонів переглядів.

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Шанувальники в захваті від нової роботи Адель і радіють, що тепер вона почала випускати кліпи.

Голос, талант та творчість. Це все є. Гарно зроблено.

Боже, це чудово, пісня мені завжди здавалася ефектною, а кліп просто прекрасний. Адель, я тебе люблю

Вау, це було абсолютно приголомшливо, несамовито і надихаюче одночасно. Адель, ти дорогоцінний камінь, і дякую, що поділилася своїми талантами зі світом.

Скріншот: YouTube

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