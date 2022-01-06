Адріано Челентано – 84! Як артист зруйнував шлюб Орнелли Муті, але не покинув заради неї дружину

6 січня італійському секс-символу виповнюється 84 роки. Розповідаємо у цей день про його життя поза лаштунками та пристрастний роман з Орнеллою Муті

6 січня Адріано Челентено виповнюється 84 роки. / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Адріано Челентано безперечно став підкорювачем жіночих сердець після головної ролі у культовому фільмі "Приборкання норовистого", якому нещодавно виповнилося 41 рік. Про харазматичного італійця мріяли мільйони дівчат, в тому числі була і визнана красуня Орнелла Муті. Та незважаючи на велику кількість фанаток та чарівність партнерки зі зйомок, актор завжди був відданий своїй дружині Клаудії Морі, з якою він вже більше 50 років у шлюбі! Але у житті артиста все ж таки була пікантна інтрижка…

У день народження Адріано Челентано "Сьогодні" пропонують згадати, як артист став на шлях слави і чому він залишив Орнеллу Муті біля розбитого корита.

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Із бідняка до кумира мільйонів

Адріано народився у день Бефани (італійське свято жартів та розіграшів, – Ред.). Майбутня зірка виріс у Мілані на вулиці Віа-Глюк, якій згодом присвятив пісню. Сім'я Челентано була багатодітньою – актор був п'ятою і останньою дитиною. А в момент появи на світ Адріано його матері Джудітті було вже 44 роки. Вона працювала простою кравчинею, і грошей на життя старешенно бракувало. Тож Адріано у віці 12 років вирішив покинути школу та піти працювати помічником у годинниковій майстерні. А от про його батька, на жаль, нічого не відомо.

Мама артиста сприяла розкриттю його музичного таланту. / Фото: Getty Images

Незважаючи на бідне та важке життя, хлопчик завжди був життєрадістний та артистичний. Однак мама лаяла хлопця за несерйозність (і це було дарма!). У юності він часто пародіював відомого американського коміка Джеррі Льюїса. Через це сестра Челентано навіть надіслала на конкурс двійників одну з фото, де її брат був в образі цього артиста, — внаслідок Адріано посів перше місце і виграв 100 тисяч лір!

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Паралельно юний артист почав проявляти інтерес до музики, зокрема до рок-н-ролу, який також обожнювала його мама. А коли ж він почув у фільмі "Шкільні джунглі" знамениту пісню Білла Хейлі – Rock Around the Clock, то остаточно закохався у цей жанр і вирішив створити власний гурт Rock Boys, куди увійшли такі зірки, як Луїджі Тенко, Енцо Янначчі та Джорджо Габер.

Челентано з учасниками гурту Rock Boys. / Фото: Instagram

Далі у Челентано був справжній тріумф – музика, кіно, ТБ – він почав себе проявляти як справжня зірка! У 1957 році він разом з Rock Boys виграв головний приз на конкурсі "Перший італійський фестиваль рок-н-ролу". До речі, гурт один єдиний виконав авторську пісню рідною мовою Ciao ti dirò (з італ. - Я скажу тобі чао), тоді як інші учасники робили кавери на американські хіти.

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Через рік Адріано Челентано переміг на фестивалі легкої музики в місті Анкона, виконавши пісню Il tuo bacio è come un rock (з італ. – Твій поцілунок, як рок), а згодом компанія Jolly підписала з ним контракт і випустила перший студійний альбом – Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra.

Далі артист створив власний музичний лейбл Clan Celentano, де записував хітові платівки одну за іншою. Також Челентано будував кар'єру і в кіно. Так, зірка дебютував у фільмі "Солодке життя" – він був у ролі співака. Згодом у його фільмографії з'явились "Суперпограбування в Мілані", "Серафіно", "Блеф", а також "Білий, червоний і…" з Софі Лорен та "Приборкання норовливого" й "Безумно закоханий" з Орнеллою Муті.

Адріано Челентано із Софі Лорен у "Білий, червоний і…". / Фото: Скріншот з YouTube

На початку 2000-х Челентано з'явився у серіалі "Інспектор Глюк". Після цього артист вирішив більше не зніматись у проєктах, бо йому це просто набридло. Він повнісю присвятив себе музиці. А ще знаменитість випустив особистий анімаційний серіал "Адріан" про пригоди молодого годинникара (тут зрозуміло про кого ця картина).

Вічне кохання

Адріано Челентано зустрів майбутню дружину, акторку Клаудію Морі, коли їй було 19 років – на зйомках фільму "Якийсь дивний тип" 1963 року. Спочатку жінці не сподобався чоловік – він був неохайно одягнутий у брудній сорочці та капцях на босу ногу. Ба більше, тоді Клаудія планувала одружуватись із відомим італійсьм футболістом. Але доля склалася для акторки по-іншому – Челентано зумів підкорити її серце харизмою та щирістю. Вже через рік парочка зіграла таємно весілля, після того, як Челентано зізнався нареченій у сильних почуттях зі сцени.

Адріано Челентано і Клаудія Морі вже майже 60 років разом. / Фото: Getty Images

У подружжя є троє дітей – син Джакомо та доньки Розіта й Розалінда. Усі вони пішли стопами зіркових батьків – син став співаком, а доньки – акторками. Зазначимо, що у 1975 році всі діти Челентано та Морі знялися у стрічці "Юппі-ду".

Цікаво, що колись Розалінда зізнавалась, що в дитинстві їм бракувало батька, який постійно був в роботі.

Тата в нашому житті було дуже мало. Він же завжди зайнятий, думав насамперед про себе. Нам сильно не вистачало його уваги та кохання. Але артисти — істоти вкрай егоїстичні. На мою думку, їм взагалі не слід мати дітей! Але це зовсім не означає, що я не люблю своїх батьків. Просто вони були надто молоді, коли ми народилися, захоплені своєю кар'єрою, часто були відсутні вдома, — казала жінка.

У сім'ї Челентано троє дітей. / Фото: Getty Images

Цього року шлюбу Челентано та Морі виповнюється 58 років! За цей час Клаудія стала дуже близькою людиною для Адріано. Із партнерки з кіно вона перетворилася на агента чоловіка і неодноразово влаштовувала гучні піар-кампанії, які нагадували про італійсього секс-символа. Зазначимо, що Морі спеціально влаштовувала сімейні сварки на публіку, вальс посеред дороги на честь виходу нової стрічки тощо.

Таємний роман Челентано і Муті

Хоч і актор безмежно кохає свою дружину і ніколи не натякав на розлучення з нею, але у їхньому житті був переломний момент, про який тоді не говорив лише лінивий. Під час зйомок "Приборкання норовливого" кіношна пристрасть між героями Андріано Челентано та Орнелли Муті раптово переросла у справжні почуття. Хоч, офіційно актори не говорили про роман, але усі добре здогадувались. Підігрівало скандал і те, що Клаудія з'їхала з дому, забравши дітей і Орнелла несподівано розлучилася зі своїм чоловіком Аллесіо Орано після зйомок стрічки.

У Челентано та Муті був роман. / Фото: Скріншот з YouTube

Мабуть, Муті чекала від Челентано кроку у відповідь, тобто розлучення. Але для Адріано все ж таки це була проста інтрижка і він не бачив Орнеллу у статусі дружини. Незабаром актор помирився зі своєю коханою, яка сказала, що випадкова зрада — ще не привід для розлучення.

Лише через роки Адріано публічно зізнався – у нього був роман з Муті. За його словами, вони просто не змогли впоратися з пристастю під час гри і внаслідок стали коханцями. Натомість сама Орнелла образилась на колегу, адже вони пообіцяли тримати цю історію в таємниці!

Між нами всяке було, але зараз ми не спілкуємось. У акторів це нормально — кохання на час фільму. На зйомках усі стають великою дружною сім'єю, а потім розбігаються, – казала Орнелла в одному інтерв'ю.

Муті образилась на Челентано. / Фото: Скріншот з YouTube

Згодом Орнелла, після того як її "відшив" Челентано знову вийшла заміж. Вона стала матір'ю трьох дітей. Втім, з Адріано вона так і не спілкується і досі тримає образу на нього за розсекречення.

Що зараз з Челентано

Актор давно вже залишив позаду ту бурхливість, яка була у його житті. Відомо, що він живе із дружиною на віллі неподалік Мілана. Після роману з Муті Адріано подарував Клаудії фонтан, струмені якого омивали її ж статую. А от на золоте весілля, яке подружжя відсвяткувало у 2014 році, на фонтані з'явився напис: "І сьогодні ми все ще любимо одне одного".

Адріано та Клаудія живуть на віллі. / Фото: Getty Images

У 2004 році секс-символ вперше став дідусем – у Джакомо народився син Самуеле.

Зараз артист продовжує писати музику. На публіці він з'являється не дуже часто, адже віддає перевагу вільному часу зі сім'єю. Також Адріано займається хоббі – ремонтом годинників (із цього почався тернистий шлях зірки). Ба більше, артисту належать кілька годинних майстерень в Італії. Іноді він сам бере замовлення додому і ремонтує старий годинник.

До речі, днями день народження святкував лідер Rammstein Тілль Ліндеманн. Чтайте у матеріалі, як артист відзначив 59-річчя.