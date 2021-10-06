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Аффлек після возз'єднання з Лопес зізнався, що ніколи не відчував себе краще, ніж зараз

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 07:38
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Американський актор в новому інтерв'ю розповів, що зараз один з кращих періодів в його житті
Бен Аффлек зізнався, що зараз дуже щасливий
Бен Аффлек зізнався, що зараз дуже щасливий / Фото: Getty Images

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все частіше разом відвідують різні заходи. Днями співачка прилетіла на спеціальний приватний показ нового фільму за участю її бойфренда – "Ніжний бар". Бен дав невелике інтерв'ю і зізнався, що зараз дуже щасливий.

Я задоволений. Життя прекрасне. Я пишаюся всім, що я роблю. Зараз один з найщасливіших періодів в моєму житті , – сказав актор в інтерв'ю Extra TV.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі / Фото: justjared.com

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Пара зараз намагається проводити разом якомога більше часу. Адже скоро їм доведеться на деякий час розлучитися. Восени у Джей Ло і Бена Аффлека заплановані зйомки в різних країнах і не буде можливості часто бачитися .

Нагадаємо, що понад півроку тому Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом . Вони були разом близько чотирьох років. Через кілька місяців почали ходити чутки про возз'єднання співачки з її колишнім коханим – Беном Аффлеком. Вирішивши не мучити цікавих шанувальників, Джей Ло підтвердила, що вони дійсно знову разом.

Детальніше про розставання пари дивіться в ролику :

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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