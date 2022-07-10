Актор-канібал із БДСМ-нахилами Армі Гаммер знайшов роботу. І це не кіно (фото)

Про роботу в Голлівуді кінозірці залишається тепер мріяти. Після секс-скандалу його кар'єра пішла нанівець. Зараз Гаммер заробляє на життя іншим шляхом. Яким саме – "Сьогодні" розкаже

Армі Гаммер влаштувався на роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Торік в Мережу злили скриншоти листування Армі Гаммера з його коханками, в яких найжахливіше далеко не зради. Батько двох дітей фактично зізнався у канібалізмі, і навіть барвисто описав свої садистські фантазії під час сексу з дівчатами. Звісно ж, після розголосу кіностудії відмовлялись співпрацювати з зіркою. Внаслідок актор втратив багатомільйонні проекти.

Ким же зараз працює Армі Гаммер? Раніше у Мережі припускали, буцімто актор підробляє консьєржом в готелі Morritt's на курорті на Кайманових островах. Такі чутки поширились після того, як телепродюсерка Муна Мире опублікувала флаєр готелю, на якому було фото актора з текстом: "Я ваш особистий консьєрж, і я тут, щоб доопомгти вам отримати найкраще від вашої відпустки. З повагою, Армі". Пізніше з'ясувалось – це був просто жарт одного з працівників закладу.

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Над Гаммером пожартували

Втім, як повідомляє TMZ, Армі Гаммер справді працює на островах. От тільки не консьєржом. А продавцем таймшерів. Видання опублікувало фото, де кінозірка спілкується з клієнтами в офісі.

Армі спілкується з клієнтами / Фото: TMZ

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Армі на робочому місці / Фото: TMZ

Зазначимо, що Гаммер з початку пандемії коронавірусу перебуває на Кайманових островах. Подейкують, що Армі влаштував на роботу його друг, який також працює у фірмі.

Що відомо про скандал з Армі Гаммером?

У 2021 році в Мережі спливла серія фрагментів інтимного листування актора з коханками. Так, Армі називав себе канібалом і зізнавався у бажанні з'їсти свою партнерку та випити її кров. Невдовзі декілька жінок звинуватили Армі у сексуальному насильстві та жорстокому поводженні.

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Також спливла інформація про те, що актор вирізав на лобку своєї коханки букву "А", а в його підвалі зберігалися перев'язані манекени.

Сам Гаммер ці звинувачування відкинув. Тим не менш він пройшов курс позбавлення від проблем з наркотиками, алкоголем та сексом в одному з реабілітаційних центрів Флориди.

Також нещодавно стало відомо, що 35-річний Гаммер помирився з ексдружиною Елізабет Чеймберс, яка покинула його 2020 року. Як писали західні ЗМІ, фотомодель прийняла чоловіка, незважаючи на скандал із БДСМ та канібалізмом. Нагадаємо, у них є донька та син.

Гаммер з дружиною та дітьми / Фото: Pinterest

Зазначимо, нещодавно Армі Гаммер все таки з'явився на екранах. Справа в тому, що фільм "Смерь на Нілі" знімали ще у 2019 році. Та скандальна слава Армі зіпсувала репутацію фільму.