Актор Лів Шрайбер другий день готує борщ для українських біженців у Перемишлі (відео)

Знаменитий американський актор, режисер та продюсер приїхав на українсько-польський кордон, де допомагає готувати гарячі обіди для українських біженців разом з благодійною організацією World Central Kitchen

Лів Шрайбер прибув до Перемишля та готує борщі для українців / Фото: Getty Images, instagram.com/lievschreiber

На своїй сторінці у Instagram Лів Шрайбер опублікував кілька кадрів з польського Перемишля. Вже другий день поспіль знаменитий американський актор та режисер разом з World Central Kitchen готує борщ для українців.

Лів навіть похвалився порізами та мозолями, які він отримав під час готування, пожартувавши, що пройшов "бойове хрещення" кухарів.

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День 2. Готуємо на польсько-українському кордоні із WCK. Я дуже пишаюся своїм пухирем. Усі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак, – написав Лів та попросив усіх пожертвувати гроші Україні.

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Зазначимо, що дід Ліва по материнській лінії був євреєм з України.

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Ліва Шрайбер – американський актор, режисер, сценарист та продюсер. Є лауреатом премії "Тоні". Володар шести номінацій на "Золотий глобус".

Зазначимо, що багато західних знаменитостей продовжують підтримувати Україну. Наприклад, Біллі Айліш присвятила українцям пісню та закликала світових лідерів діяти. Також дивіться, хто з рокерів підтримав Україну.