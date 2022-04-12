Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Актор Лів Шрайбер другий день готує борщ для українських біженців у Перемишлі (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 21:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий американський актор, режисер та продюсер приїхав на українсько-польський кордон, де допомагає готувати гарячі обіди для українських біженців разом з благодійною організацією World Central Kitchen
Лів Шрайбер прибув до Перемишля та готує борщі для українців
Лів Шрайбер прибув до Перемишля та готує борщі для українців / Фото: Getty Images, instagram.com/lievschreiber

На своїй сторінці у Instagram Лів Шрайбер опублікував кілька кадрів з польського Перемишля. Вже другий день поспіль знаменитий американський актор та режисер разом з World Central Kitchen готує борщ для українців.

Лів навіть похвалився порізами та мозолями, які він отримав під час готування, пожартувавши, що пройшов "бойове хрещення" кухарів.

Реклама

День 2. Готуємо на польсько-українському кордоні із WCK. Я дуже пишаюся своїм пухирем. Усі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак, – написав Лів та попросив усіх пожертвувати гроші Україні.

Щоб переглянути всі фото та відео – гортайте праворуч:

Зазначимо, що дід Ліва по материнській лінії був євреєм з України.

Реклама

Ліва Шрайбер – американський актор, режисер, сценарист та продюсер. Є лауреатом премії "Тоні". Володар шести номінацій на "Золотий глобус".

Зазначимо, що багато західних знаменитостей продовжують підтримувати Україну. Наприклад, Біллі Айліш присвятила українцям пісню та закликала світових лідерів діяти. Також дивіться, хто з рокерів підтримав Україну.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти