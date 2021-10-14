Актор Валерій Гаркалін через тиждень вийшов із коми – ЗМІ

На початку жовтня 67-річного актора госпіталізували у важкому стані. Через кілька днів Гаркаліна підключили до апарату ШВЛ

Валерій Гаркалін вийшов з коми - ЗМІ / Фото: YouTube

Валерія Гаркаліна ще 2 жовтня доставили в лікарню з позитивним тестом на COVID-19. У зірки "Ширлі-Мирлі" були уражені легені і в цілому його стан оцінювався лікарями як важкий.

Актора, у якого крім іншого є хронічні проблеми з серцем, підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Через тиждень Гаркалін прийшов до тями. У лікуванні спостерігається позитивна динаміка – кажуть лікарі.

Організм чоловіка добре відреагував на зміни в лікуванні, Валерій Борисович вийшов з коми. Зараз він знаходиться в так званому стані поверхневого оглушення. Він ще не до кінця прийшов до тями, та вже вийшов з коми, – цитує джерело КП.

Зазначимо, що Гаркаліну зробили трахеостомію безпосередньо перед підключенням до апарату ШВЛ. Це необхідно було для більш ефективної роботи пристрою вентиляції легенів.

Валерій Гаркалін знайомий глядачам за ролями у фільмах "Ширлі-Мирлі", "Ландыш серебристый". Він також знявся в серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками".

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Раніше у важкому стані в ту ж лікарню, де перебуває Гаркалін, потрапила російська ведуча Лариса Гузєєва. ЗМІ писали, що у телеведучої вражені 60-65% легких через коронавірус.

Зірки розповіли, як вони ставляться до вакцинації проти COVID-19:

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