Актриса Єва Грін раптово підтримала Джонні Деппа, поки він судиться із Ембер Герд

Єва Грін написала короткий пост підтримки Джонні Деппа, і це було достатньо для багатомільйонної армії шанувальників актора – тепер вони знають, що Джонні має підтримку в Голлівуді. При цьому раніше Депп позбавлявся ролей через скандальний суд з ексдружиною Ембер Герд.
Я не сумніваюся, що Джонні відкриє світові своє добре ім'я та чудове серце і його життя і життя його сім'ї стане кращим, ніж будь-коли, – написала Єва Грін в Instagram.
Нагадаємо, Джонні Депп намагається відсудити у колишньої дружини 50 мільйонів доларів за наклеп проти нього. Відомо, що після скандального розлучення та заяв актриси про те, що Джонні чинив домашнє насильство, кар'єра Деппа "пішла коту під хвіст" – наприклад, нещодавно його вигнали з "Фантастичних тварей", де він грав роль злого чаклуна Гріндевальда.
Депп має надійну підтримку в особі його адвокатки Камілли Васкес – у західній пресі повідомляють, що парочка закрутила роман.
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