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Актриса Єва Грін раптово підтримала Джонні Деппа, поки він судиться із Ембер Герд

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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20 травня, 21:34
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Єва Грін та Джонні Депп колись знімалися у фільмі "Похмурі тіні". Схоже, що актори зберегли дружні стосунки ще з часів спільної роботи на знімальному майданчику
Єва Грін підтримала Джонні Деппа, поки він судиться з Ембер Герд
Єва Грін підтримала Джонні Деппа, поки він судиться з Ембер Герд / Фото: Getty Images

Єва Грін написала короткий пост підтримки Джонні Деппа, і це було достатньо для багатомільйонної армії шанувальників актора – тепер вони знають, що Джонні має підтримку в Голлівуді. При цьому раніше Депп позбавлявся ролей через скандальний суд з ексдружиною Ембер Герд.

Я не сумніваюся, що Джонні відкриє світові своє добре ім'я та чудове серце і його життя і життя його сім'ї стане кращим, ніж будь-коли, – написала Єва Грін в Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Джонні Депп намагається відсудити у колишньої дружини 50 мільйонів доларів за наклеп проти нього. Відомо, що після скандального розлучення та заяв актриси про те, що Джонні чинив домашнє насильство, кар'єра Деппа "пішла коту під хвіст" – наприклад, нещодавно його вигнали з "Фантастичних тварей", де він грав роль злого чаклуна Гріндевальда.

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Депп має надійну підтримку в особі його адвокатки Камілли Васкес – у західній пресі повідомляють, що парочка закрутила роман.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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