Алек Болдвін випадково застрелив українку на зйомках шоу: перші фото актора після трагедії

В результаті пострілу постраждали режисер фільму Джоел Сауза і операторка Галина Гатчинс . Сауза зараз знаходиться в критичному стані, а оператор померла в лікарні. видання Santa Fe New Mexican опублікувало перші фото актора зі знімального майданчика після події.
Шокований 63-річний Алек Болдвін дзвонить комусь в сльозах. Зазначається, що актор добровільно дав свідчення слідчим.
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Алек Болдвін важко переживає те, що сталося на майданчику. В даний час зйомки фільму заморожені.
Що відомо про Галину Гатчинс
Операторка родом з України. Вона народилася в сім'ї військового, коли він служив за Полярним колом. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Раніше працювала журналістом-розслідувачем британських документальних фільмів в Європі.
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