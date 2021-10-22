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Алек Болдвін випадково застрелив українку на зйомках шоу: перші фото актора після трагедії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 11:42
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Під час зйомок вестерна "Іржа" Алек Болдвін випадково вистрілив з реквізиторському зброї, яке з якоїсь причини була заряджена
Перші кадри Алека Болдвіна після трагедії на зйомках фільму
Перші кадри Алека Болдвіна після трагедії на зйомках фільму / Фото: Getty Images, Santa Fe New Mexican

В результаті пострілу постраждали режисер фільму Джоел Сауза і операторка Галина Гатчинс . Сауза зараз знаходиться в критичному стані, а оператор померла в лікарні. видання Santa Fe New Mexican опублікувало перші фото актора зі знімального майданчика після події.

Шокований 63-річний Алек Болдвін дзвонить комусь в сльозах. Зазначається, що актор добровільно дав свідчення слідчим.

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Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії
Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдвін на знімальному майданчику вестерну після трагедії
Алек Болдвін на знімальному майданчику вестерну після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдвін важко переживає те, що сталося на майданчику. В даний час зйомки фільму заморожені.

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Що відомо про Галину Гатчинс

Операторка родом з України. Вона народилася в сім'ї військового, коли він служив за Полярним колом. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Раніше працювала журналістом-розслідувачем британських документальних фільмів в Європі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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