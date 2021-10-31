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Алека Болдвіна переслідують після смерті Галини Гатчинс (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
31 жовтня, 09:02
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Учора у Вермонті Алеку Болдвіну довелося виправдовуватися перед папараці, які переслідували актора та його дружину Гіларію. Це перше інтерв'ю Болдвіна після трагедії
Алек Болдвін прокоментував смерть Галини Гатчинс
Алек Болдвін прокоментував смерть Галини Гатчинс / Фото: YouTube

63-річний Алек Болдвін та його дружина Гіларія зараз перебувають у Вермонті. Вони не коментують усе те, що стосується розслідування справи про смерть Галини Гатчінс. Та декілька слів Болдвін все ж таки озвучив.

Актор звернувся до натовпу папараці, який переслідував його та його дружину, і сказав:

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Вона (Гатчинс. – Ред.) була моїм другом... вона була моїм другом. Того дня, коли я прибув до Санта-Фе, щоб розпочати зйомки, я запросив її на вечерю з Джоелом (Саузою – Ред.), режисером. Ми були дуже, дуже добре налагодженою командою, яка знімала фільм разом, а потім сталася ця жахлива подія.

Актор виступив за те, щоб обмежувати вогнепальну зброю на зйомках, і заявив, що не знає, чи буде ще колись зніматися в картинах, де вона використовується.

Болдвін також додав, що спілкувався з чоловіком Галини Метью Гатчинсом та їхнім 9-річним сином Андросом.

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Ми знаходимося в постійному контакті з ним, тому що дуже переживаємо за його сім'ю та його дитину, – додав Болдвін.

До речі, раніше Метью Гатчінс сказав у коментарі Daily Mail, що Алек Болдвін його "дуже підтримував" після смерті Галини.

Що сталося з Галиною Гатчинс

Нещасний випадок трапився під час зйомок однієї зі сцен фільму "Іржа". Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

Галина Гатчинс
Галина Гатчинс / Фото: Instagram

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Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений у ключицю та госпіталізований, але пізніше його виписали з лікарні.

Операторка Галина Гатчинс зазнала тяжкого поранення. Її у критичному стані доставили до лікарні, де пізніше жінка померла від отриманих поранень.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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