Алека Болдвіна переслідують після смерті Галини Гатчинс (відео)

Учора у Вермонті Алеку Болдвіну довелося виправдовуватися перед папараці, які переслідували актора та його дружину Гіларію. Це перше інтерв'ю Болдвіна після трагедії

Алек Болдвін прокоментував смерть Галини Гатчинс / Фото: YouTube

63-річний Алек Болдвін та його дружина Гіларія зараз перебувають у Вермонті. Вони не коментують усе те, що стосується розслідування справи про смерть Галини Гатчінс. Та декілька слів Болдвін все ж таки озвучив.

Актор звернувся до натовпу папараці, який переслідував його та його дружину, і сказав:

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Вона (Гатчинс. – Ред.) була моїм другом... вона була моїм другом. Того дня, коли я прибув до Санта-Фе, щоб розпочати зйомки, я запросив її на вечерю з Джоелом (Саузою – Ред.), режисером. Ми були дуже, дуже добре налагодженою командою, яка знімала фільм разом, а потім сталася ця жахлива подія.

Актор виступив за те, щоб обмежувати вогнепальну зброю на зйомках, і заявив, що не знає, чи буде ще колись зніматися в картинах, де вона використовується.

Болдвін також додав, що спілкувався з чоловіком Галини Метью Гатчинсом та їхнім 9-річним сином Андросом.

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Ми знаходимося в постійному контакті з ним, тому що дуже переживаємо за його сім'ю та його дитину, – додав Болдвін.

До речі, раніше Метью Гатчінс сказав у коментарі Daily Mail, що Алек Болдвін його "дуже підтримував" після смерті Галини.

Що сталося з Галиною Гатчинс

Нещасний випадок трапився під час зйомок однієї зі сцен фільму "Іржа". Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

Галина Гатчинс / Фото: Instagram

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Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений у ключицю та госпіталізований, але пізніше його виписали з лікарні.

Операторка Галина Гатчинс зазнала тяжкого поранення. Її у критичному стані доставили до лікарні, де пізніше жінка померла від отриманих поранень.

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