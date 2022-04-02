Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Потапу загрожують

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Олексій Панін розкрив орієнтацію рашиста Баскова: це знає весь шоу-бізнес та акторський світ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 13:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скандальний російський актор Олексій Панін, який підтримав Україну, зробив публічну заяву про сексуальну орієнтацію рашиста Миколи Баскова
Олексій Панін назвав Баскова геєм
Олексій Панін назвав Баскова геєм / Фото: Instagram

Поки що путінський співак Микола Басков висловлюється на адресу артистів, які підтримали Україну, актор Олексій Панін своєрідним чином вирішив помститися співаку

У російському шоу-бізнесі давно ходять чутки про нетрадиційну орієнтацію Баскова, але публічних заяв та камінг-ауту виконавця не було.

Реклама

Скандаліст Панін не змовчав і висловився про гомосексуалізм співака у своєму Instagram . Актор опублікував фото з Басковим та головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим, який є затятим гомофобом.

Микола Басков є гомосексуалістом, це знає весь шоу-бізнес та акторський світ. Поясніть мені дурню, як Рамзан Кадиров, який активно бореться з геями, може сидіти за одним столом та обійматися з їхнім представником? Наскільки я знаю, за поняттями якими живе Кадиров це, м'яко сказати, не вітається. Чи я щось плутаю? – здивувався Панін.

Сам Панін відкрито підтримує ЛГБТ-спільноту, більше того, актор не раз заявляв про те, що є бісексуалом.

Я завжди відкрито говорив про своє ставлення до ЛГБТ-спільноти і виступав за дотримання їхніх прав у Росії. Я повністю підтримую все, що роблять дорослі люди в сексі, за згодою, але в цій історії я щось не розумію. Боюся навіть робити висновки... Можливо Кадиров нічого не знає про Колю..., – написав Панін.

Скріншот

Раніше Олексій Панін також сказав, чому в Росії з роками нічого не змінюється. А також спробував пояснити росіянам, чому він не мовчить про війну в Україні.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі . Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти