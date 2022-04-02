Олексій Панін розкрив орієнтацію рашиста Баскова: це знає весь шоу-бізнес та акторський світ

Скандальний російський актор Олексій Панін, який підтримав Україну, зробив публічну заяву про сексуальну орієнтацію рашиста Миколи Баскова

Олексій Панін назвав Баскова геєм / Фото: Instagram

Поки що путінський співак Микола Басков висловлюється на адресу артистів, які підтримали Україну, актор Олексій Панін своєрідним чином вирішив помститися співаку

У російському шоу-бізнесі давно ходять чутки про нетрадиційну орієнтацію Баскова, але публічних заяв та камінг-ауту виконавця не було.

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Скандаліст Панін не змовчав і висловився про гомосексуалізм співака у своєму Instagram . Актор опублікував фото з Басковим та головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим, який є затятим гомофобом.

Микола Басков є гомосексуалістом, це знає весь шоу-бізнес та акторський світ. Поясніть мені дурню, як Рамзан Кадиров, який активно бореться з геями, може сидіти за одним столом та обійматися з їхнім представником? Наскільки я знаю, за поняттями якими живе Кадиров це, м'яко сказати, не вітається. Чи я щось плутаю? – здивувався Панін.

Сам Панін відкрито підтримує ЛГБТ-спільноту, більше того, актор не раз заявляв про те, що є бісексуалом.

Я завжди відкрито говорив про своє ставлення до ЛГБТ-спільноти і виступав за дотримання їхніх прав у Росії. Я повністю підтримую все, що роблять дорослі люди в сексі, за згодою, але в цій історії я щось не розумію. Боюся навіть робити висновки... Можливо Кадиров нічого не знає про Колю..., – написав Панін.

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Раніше Олексій Панін також сказав, чому в Росії з роками нічого не змінюється. А також спробував пояснити росіянам, чому він не мовчить про війну в Україні.

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