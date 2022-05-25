Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Алла Пугачова готова порушити мовчання про війну в Україні через Максима Галкіна

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 09:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гуморист вже неоднаразово засуджував путінську владу за розв'язану війну в Україні. Примадонна ж уникає публічних розмов на цю тему. Але невдовзі все може змінитись
Алла Пугачова переживає за українців та за свого чоловіка
Алла Пугачова переживає за українців та за свого чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

Алла Борисівна та її чоловік Максим Галкін з перших днів повномасштабної війни знаходять в епіцентрі уваги на РФ. Звісно ж, найпопулярніша пара російського шоубізу не підтримала путінський режим та виїхала з країни-агресорки. Ба більше, гуморист відкрито говорить про звірства рашистських окупантів на території України та допомагає українським біженцям.

Водночас Алла Пугачова поки не висловлюється публічно з приводу цих подій. Але артистка рішуче готова діяти, якщо проти її чоловіка на батьківщині порушать кримінальну справу. Про це розповів друг сім'ї, російський публіцист Марат Гельман в ефірі YouTube-програми "И грянул Грэм".

Реклама

Як пояснив Гельман, він особисто почув від самої Примадонни слова щодо готовності порушити мовчання.

Те, що я почув: "Якщо проти Максима порушать справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся", – процитував слова зірки Гельман.

Водночас публіцист зазначив, що Алла Борисівна не готова боротися з путінською владою. Вона швидше переживає відчуття емпатії до "людей, яких вона знає і які її знають".

Вона, звичайно, не борець, не мислить себе громадським діячем. Вона радше переживає за українців, ніж намагається боротися з російською владою, – запевнив публіцист.

Також Гельман стверджує, що Примадонна усвідомляє, яка вага її слів у суспільстві. І тому вона не квапиться робити гучних заяв, залишаючи це право Галкіну. Однак, за словами публіциста, Алла Борисівна вважає розв'язану РФ війну в Україні "божевіллям".

Реклама

Зазначимо, нещодавно Алла Пугачова заговорила про повернення до РФ. Одразу ж після цього зірки-рашисти накинулись на Примадонну. Зокрема, Надія Бабкіна заявила, що зірка "плюнула в країну з-за кордону".

Не залишився в стороні і посіпака Путіна Охлобистін. Він взагалі записав Галкіна в "збоченці" поряд з Мойсеєвим.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти