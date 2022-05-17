Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚽ Емполі – Україна: онлайн ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Алла Пугачова та Максим Галкін збираються повертатись до Росії? Примадонна розкрила усі карти

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 10:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Алла Борисівна разом з сім'єю вже понад два місяці перебувають в Ізраїлі. І от співачка заговорила про повернення до країни-агресорки
Алла Пугачова особисто розповіла, коли повернеться до Росії
Алла Пугачова особисто розповіла, коли повернеться до Росії

Одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України Максим Галкін засудив путінський режим. Згодом гуморист разом з Примадонною та дітьми – Лізою та Гаррі виїхали з Росії. Пара облаштувалась у ізраїльському місті Кесарія. Їхні діти навчаються онлайн з репетиторами, а сам Галкін запланував великий концертний тур по всій країні.

У Мережі почали припускати, що зіркове подружжя більше не повернуться на Росію. Ба більше, ходили чутки, що вони продають свій розкішний замок, де часто гостювали різні зірки російського шоубізу, а також зайнялись офорлменням громадянства Ізраїлю.

Реклама

Втім, як з'ясувалось Примадонна все-таки планує повернутись до країни-агресорки. Днями Пугачову та Галкіна підловили журналісти росЗМІ і запитали у них, чи збираються вони повертатись на РФ.

Пугачова повідомила, що повернеться ближче до осені, "адже дітям у школу потрібно".

Реклама

Аякже! Канікули закінчуються. 1 вересня діти мають іти до школи. Зараз вони вчаться онлайн, — пояснила 73-річна артистка.

А ось Максим Галкін не став відповідати на запитання про поїздку до путінської РФ. Ймовірно, він туди не збирається.

До речі, зовсім нещодавно Андрій Макаревич засвітився у компанії Алли Пугачової та Бориса Гребенщикова. Не виключення, що зірки зустрілись в Ізраїлі.

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова реєструє торгову марку для продажу зброї і не тільки.

Реклама

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти