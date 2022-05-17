Алла Пугачова та Максим Галкін збираються повертатись до Росії? Примадонна розкрила усі карти

Алла Борисівна разом з сім'єю вже понад два місяці перебувають в Ізраїлі. І от співачка заговорила про повернення до країни-агресорки

Алла Пугачова особисто розповіла, коли повернеться до Росії

Одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України Максим Галкін засудив путінський режим. Згодом гуморист разом з Примадонною та дітьми – Лізою та Гаррі виїхали з Росії. Пара облаштувалась у ізраїльському місті Кесарія. Їхні діти навчаються онлайн з репетиторами, а сам Галкін запланував великий концертний тур по всій країні.

У Мережі почали припускати, що зіркове подружжя більше не повернуться на Росію. Ба більше, ходили чутки, що вони продають свій розкішний замок, де часто гостювали різні зірки російського шоубізу, а також зайнялись офорлменням громадянства Ізраїлю.

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Втім, як з'ясувалось Примадонна все-таки планує повернутись до країни-агресорки. Днями Пугачову та Галкіна підловили журналісти росЗМІ і запитали у них, чи збираються вони повертатись на РФ.

Пугачова повідомила, що повернеться ближче до осені, "адже дітям у школу потрібно".

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Аякже! Канікули закінчуються. 1 вересня діти мають іти до школи. Зараз вони вчаться онлайн, — пояснила 73-річна артистка.

А ось Максим Галкін не став відповідати на запитання про поїздку до путінської РФ. Ймовірно, він туди не збирається.

До речі, зовсім нещодавно Андрій Макаревич засвітився у компанії Алли Пугачової та Бориса Гребенщикова. Не виключення, що зірки зустрілись в Ізраїлі.

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова реєструє торгову марку для продажу зброї і не тільки.