Алла Пугачова купила місце на "популярному" цвинтарі в Ізраїлі – ЗМІ

У це важко повірити, але подейкують, що Примадонна вже почала планувати свої похорони. І обрала локацію. Шокуючі подробиці – читайте у матеріалі

РосЗМІ пишуть, що Алла Пугачова задумала про похорони в Ізраїлі / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом побільшало новин про смерті легендарних артистів. Вчора не стало соліста "Ласкового мая" Юрія Шатунова. Раніше не зміг перенести операцію на нирках "шоколадний заїць" П'єр Нарцис. Також ми повідомляли про те, що уві сні помер молодий фаворит Любові Успенської. Очевидно, такі звістки спонукнули Аллу Пугачову вже й самій задуматись про похорони та завчасно все спланувати. Принаймні, такі пишуть росЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Нещодавно у російському Telegram-каналі з'явилась інформація, нібито 73-річна Алла Борисівна вже прикупила собі місце на кладовищі в ізраїлському місті Кесарія, де зірка оселилась з Максимом Галкіним та дітьми.

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Зазначається, що місце, яке зарезервувала Примадонна, розраховане на двох осіб.

Подейкують, що Пугачова придбала ділянку на давньоєврейському похованні Кесарії. Саме цей цвинтар популярний серед найбагатших людей і знаменитостей Ізраїлю. А все тому, що за переказами, з цього стародавнього єврейського цвинтаря почнуться кінець світу і Страшний суд.

До речі, це вже не вперше у ЗМІ пишуть про те, що Алла Пугачова планує свої похорони. Ще 10 років тому (ви лише уявіть!) з'явилась інформація, буцімто зірка купила ділянку на Кузьминському цвинтарі у Москві – там похоронені її мама та молодший брат.

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Тож, чи насправді Алла Борисівна вже так би мовити забронювала собі місце на цвинтарі, чи це чергові казки пропагандистів – залишається здогадуватись.

Коротко про переїзд Алли Пугачової та Максима Галкіна

Зіркове подружжя виїхало з РФ одразу після початку повномасштабної війни, яку гуморист відкрито засудив. За антивоєнну позицію шоумена та його допомогу українцям в країні-агресорці йому влаштували цілий бойкот. Саму ж Примадонну до не чіпали на путінській Росії допоки вона не стала публічно заступатись за свого чоловіка.

Зараз Галкін активно дає концерти у ізраїльських містах, на яких не забуває висміювати пропагандистів, зокрема Скабєєву та Соловйова. А от Алла Борисівна, як подейкують, вирішила продавати боєприпаси.

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Раніше співачка казала, що ближче до осені планує повернутись на батьківщину. Але хто зна, наскільки це правда.

До речі, нещодавно Максим Галкін святкував день народження. В честь свята іменниник показав рідкісний сімейний кадр з застілля.