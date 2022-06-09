Алла Пугачова поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію

Гумориста атакували злобні рашисти після його висміювання російських пропагандистів на концерті в Ізраїлі. Примадонна не стала терпіти цих критиків

Алла Пугачова публічно стала на захист Максима Галкіна / Фото: Скріншот із відео

Раніше Алла Борисівна запевняла, що порушить своє мовчання, якщо на її чоловіка почнуть "полювання" в країні-агресорці. І от Примадонна дотримується свої слів.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Максим Галкін озвучив свою антивоєнну позицію. На відмінну від Сергій Лазарєва, який продався Кремлю, гуморист не відрікається від свої слів та продовжує підтримувати український народ. Через це його цькують на батьківщині.

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Нещодавно Максим Галкін почав тур Ізраїлем, де він вже понад три місяці живе з Примадоною та дітьми. На одному зі своїх виступів гуморист жорстко висміяв російських пропагандистів та кремлівську владу.

Втім, на путінській Росії, як завжди, все перекрутили. РосЗМІ пишуть, мов на своїх концертах Галкін поливає брудом країну, а рашисти у свою чергу прозвали гумориста – задником батьківщини.

Після цього у Максима Галкіна, очевидно, увірвався терпець і він вирішив розставити всі крапки над "і". У своєму відеозверненні він пояснив, що критикує окремих осіб у РФ, а не саму країну та народ. Відповідний ролик опублікувала у Instagram Алла Борисівна.

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Я за 28 років своїх виступів жодного разу, жодним словом не полив брудом свою рідну, любу Росію. Всі ці 28 років я пародіював політиків, висміюючи брехливих, жадних жалюгідних пропагандистів і корумпованих чиновників, які обкрадають мій російський народ. І я, як сатирик, маю на це право і робитиму це, як робив раніше. Мої виступи нічим не відрізняються від всіх тих виступів, які були в чисельних містах Росії за всі ці роки. Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з державного столу, а за народ. От так і зараз я хочу, щоб мій російський народ жив в мирі, багатстві, а не в бідності та ізоляції, – сказав, як відрізав Галкін.

У свою чергу Примадонна підписала пост словами з Біблії:

Той, хто має вуха, нехай почує, – написала Пугачова.

Скріншот Instagram

Таким чином артистка вперше стала на захист свого чоловіка та відповіла всім, хто критикує її сім'ю за від'їзд з Росії. Примадонна закрили доступ до коментування.

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Нагадаємо, днями поширилась інформація, що у РФ зняли "огидне кіно" про Аллу Пугачову. А напередодні на будівлі телецентру "Останкіно" у Москві з'явився напис: "Алло, ти давно тут усіх заї*ала".

Раніше Примадонна заявила, що ближче до закінчення літнього сезону вона планує приїхати на батьківщину. Але, чи справді це так – невідомо.