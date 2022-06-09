Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ірландія-Україна: ми перемогли! 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Алла Пугачова поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 червня, 12:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гумориста атакували злобні рашисти після його висміювання російських пропагандистів на концерті в Ізраїлі. Примадонна не стала терпіти цих критиків
Алла Пугачова публічно стала на захист Максима Галкіна
Алла Пугачова публічно стала на захист Максима Галкіна / Фото: Скріншот із відео

Раніше Алла Борисівна запевняла, що порушить своє мовчання, якщо на її чоловіка почнуть "полювання" в країні-агресорці. І от Примадонна дотримується свої слів.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Максим Галкін озвучив свою антивоєнну позицію. На відмінну від Сергій Лазарєва, який продався Кремлю, гуморист не відрікається від свої слів та продовжує підтримувати український народ. Через це його цькують на батьківщині.

Реклама

Нещодавно Максим Галкін почав тур Ізраїлем, де він вже понад три місяці живе з Примадоною та дітьми. На одному зі своїх виступів гуморист жорстко висміяв російських пропагандистів та кремлівську владу.

Втім, на путінській Росії, як завжди, все перекрутили. РосЗМІ пишуть, мов на своїх концертах Галкін поливає брудом країну, а рашисти у свою чергу прозвали гумориста – задником батьківщини.

Після цього у Максима Галкіна, очевидно, увірвався терпець і він вирішив розставити всі крапки над "і". У своєму відеозверненні він пояснив, що критикує окремих осіб у РФ, а не саму країну та народ. Відповідний ролик опублікувала у Instagram Алла Борисівна.

Реклама

Я за 28 років своїх виступів жодного разу, жодним словом не полив брудом свою рідну, любу Росію. Всі ці 28 років я пародіював політиків, висміюючи брехливих, жадних жалюгідних пропагандистів і корумпованих чиновників, які обкрадають мій російський народ. І я, як сатирик, маю на це право і робитиму це, як робив раніше. Мої виступи нічим не відрізняються від всіх тих виступів, які були в чисельних містах Росії за всі ці роки. Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з державного столу, а за народ. От так і зараз я хочу, щоб мій російський народ жив в мирі, багатстві, а не в бідності та ізоляції, – сказав, як відрізав Галкін.

У свою чергу Примадонна підписала пост словами з Біблії:

Той, хто має вуха, нехай почує, – написала Пугачова.

Скріншот Instagram

Таким чином артистка вперше стала на захист свого чоловіка та відповіла всім, хто критикує її сім'ю за від'їзд з Росії. Примадонна закрили доступ до коментування.

Реклама

Нагадаємо, днями поширилась інформація, що у РФ зняли "огидне кіно" про Аллу Пугачову. А напередодні на будівлі телецентру "Останкіно" у Москві з'явився напис: "Алло, ти давно тут усіх заї*ала".

Раніше Примадонна заявила, що ближче до закінчення літнього сезону вона планує приїхати на батьківщину. Але, чи справді це так – невідомо.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти