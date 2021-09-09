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Алла Пугачова прийшла на похорони сценографа, який робив їй концерти (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 14:53
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Борис Краснов був відомим художником-постановником. Працював над концертами Кіркорова, Гурченко, Леонтьєва. У тому числі ставив "Різдвяні зустрічі" з Аллою Пугачовою
Алла Пугачова попрощалася з Борисом Красновим
Алла Пугачова попрощалася з Борисом Красновим / Фото: скриншот

Сьогодні відбулася церемонія прощання з відомим російським сценографом Борисом Красновим, який помер від ускладнень після COVID-19 . Попрощатися зі сценографом прийшли Алла Пугачова і Максим Галкін.

Як пише StarHit, співачка постояла біля труни Краснова, потім пройшла в зал. Навколишні помітили на обличчі артистки сльози.

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Алла Пугачова на похоронах Бориса Краснова
Алла Пугачова на похоронах Бориса Краснова / Фото: Скриншот из видео

Алла Пугачова і Максим Галкін на церемонії прощання з Борисом Красновим
Алла Пугачова і Максим Галкін на церемонії прощання з Борисом Красновим / Фото: Скриншот из видео

Громадянська панахида пройшла у великому залі "Троєкурово". Поховають відомого російського сценографа на Троєкуровському кладовищі.

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Борис Краснов був художником-сценографом. Оформляв "Різдвяні зустрічі" Алли Пугачової, був дизайнером, продюсером і лауреатом великих премій. У серпні 2011 року його затримали за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення компанії, яка влаштовувала виставки. На тлі затримання його госпіталізували з підозрою на інсульт і прооперували головний мозок. А в 2015 році кримінальне переслідування припинили.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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