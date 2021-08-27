Алла Пугачова здивувала шанувальників зміною іміджу: Ще красивіше стала

Але не всі виходи Алли Пугачової подобаються шанувальникам . Зовсім недавно співачку розкритикували і порадили попрацювати над іміджем . Ну що ж, Алла Борисівна прислухалася до порад в коментарях. На нових фото співачка з'явилася в новому образі, які в коментарях вже оцінили.
Днями Алла Борисівна побувала в гостях у своїх давніх друзів Валентина і Марини Юдашкіних. Дружина дизайнера поділилася знімком у себе в Instagram.
На новому фото співачка з'явилася в чорній сукні з широким ременем, яка підкреслила її фігуру. Відзначили підписники і нову зачіску Пугачової. Замість звичної копиці об'ємного волосся Алла Борисівна зробила укладку з прибраними назад волоссям і чубчиком.
У коментарях підписники залишили багато компліментів.
- "Ще красивіше стала Алла"
- "Як же Аллі Борисівні добре з такою зачіскою. Така красива, і шия така"
- "Алла Борисівна все молодшає і гарнішає"
Нагадаємо, нещодавно в Мережі обговорювали сукню Алли Пугачової, яку вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. співачка з'явилася в образі Попелюшки .
Як зараз звучить голос Алли Пугачової:
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