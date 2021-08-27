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Алла Пугачова здивувала шанувальників зміною іміджу: Ще красивіше стала

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
27 серпня, 15:34
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У Мережі часто обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової. Співачка зазвичай для виходів вибирає молодіжні образи і отримує багато компліментів
Алла Пугачова підкорила Мережа новим образом
Алла Пугачова підкорила Мережа новим образом / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Але не всі виходи Алли Пугачової подобаються шанувальникам . Зовсім недавно співачку розкритикували і порадили попрацювати над іміджем . Ну що ж, Алла Борисівна прислухалася до порад в коментарях. На нових фото співачка з'явилася в новому образі, які в коментарях вже оцінили.

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Днями Алла Борисівна побувала в гостях у своїх давніх друзів Валентина і Марини Юдашкіних. Дружина дизайнера поділилася знімком у себе в Instagram.

На новому фото співачка з'явилася в чорній сукні з широким ременем, яка підкреслила її фігуру. Відзначили підписники і нову зачіску Пугачової. Замість звичної копиці об'ємного волосся Алла Борисівна зробила укладку з прибраними назад волоссям і чубчиком.

Алла Пугачова з друзями
Алла Пугачова з друзями / Фото: instagram.com/marinayudashkina

У коментарях підписники залишили багато компліментів.

  • "Ще красивіше стала Алла"
  • "Як же Аллі Борисівні добре з такою зачіскою. Така красива, і шия така"
  • "Алла Борисівна все молодшає і гарнішає"
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Нагадаємо, нещодавно в Мережі обговорювали сукню Алли Пугачової, яку вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. співачка з'явилася в образі Попелюшки .

Як зараз звучить голос Алли Пугачової:

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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