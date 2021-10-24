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На честь загиблої Галини Гатчинс заснували меморіальну стипендію для жінок-операторів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 жовтня, 09:45
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Днями українка трагічно загинула на зйомках у США. У Галину Гатчинс потрапила куля з реквізитного пістолета, з якого вистрілив актор Алек Болдвін
Американський інститут кіномистецтва заснував премію імені Галини Гатчинс
Американський інститут кіномистецтва заснував премію імені Галини Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Галина Гатчинс навчалася в Американському інституті кіномистецтва (AFI). Стипендії імені Гатчинс надаватимуть жінкам, які працюють в кінематографі.

На даний момент AFI збирає кошти на фінансування стипендії, повідомляється на сайті, де кожен бажаючий може зробити разове або щомісячну пожертву.

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Ми обіцяємо зробити все, щоб ім’я Галини Гатчинс жило в дусі всіх, хто прагне втілити свої мрії у розказаних історіях, – йдеться в заяві Американського інституту кіномистецтва.

Що відомо про трагедію

Нагадаємо, що Галина Гатчинс померла 21 жовтня на знімальному майданчику фільму "Іржа" в Нью-Мексико. Під час події постраждав також режисер картини Джоел Соуз, який був госпіталізований.

Фото зі зйомок фільму "Іржа", де загинула Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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Алек Болдвін, який вистрілив зі зброї під час зйомки, висловив співчуття родині Галини і заявив, що повністю співпрацює зі слідством.

Актор знаходиться на зв'язку з чоловіком загиблої і готовий надати її сім'ї всю необхідну допомогу.

Згідно свідчень, ні помічник режисера, ні Алек Болдвін не знали, що пістолет був заряджений бойовими патронами.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

Алек Болдвін актор
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