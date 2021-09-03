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Репер Lil Nas X показав себе вагітним: соцмережі в шоці

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 15:09
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Перед виходом свого першого сольника хлопець знявся в фотосеті для журналу People. На світлинах він позував з великим животом
Lil Nas X опублікував фото з вагітним животом
Lil Nas X опублікував фото з вагітним животом / Фото: instagram.com/lilnasx

Американський реп-виконавець Lil Nas X, той самий з піснею Call Me By Your Name, кліп на яку зняла українка Таню Муіньо, знявся у "вагітній" фотосесії. Це піар-компанія його першого альбому Montero.

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Реліз альбому запланований на 17 вересня 2021 року, а поки в Мережі бісяться від світлин 22-річного Монтеро Ламара Хілла (справжнє ім'я Lil Nas X).

Знімки, до речі, були зроблені спеціально для видання People. На них хлопець позує в білому вбранні і з квітами біля басейну, а також в червоному халаті та хутрі.

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Альбом Montero Lil Nas X називає своїм первістком і асоціює процес створення та релізу з вагітністю. Звідси й такі фото.

Вагітний Lil Nas X / Фото: instagram.com/lilnasx

Реакція Мережі

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Користувачі соцмереж обурилися і написали безліч коментарів, висловивши своє невдоволення щодо світлин артиста:

  • "Видаляю соціальні мережі"
  • "Куди котиться світ?"
  • "Це тривожно"
  • "Що відбувається в цьому шаленому світі?"
  • "Це неправильно і обурливо"
  • "Таке відчуття, що ми живемо в пеклі".

Скріншот: instagram.com/lilnasx

Скріншот: instagram.com/lilnasx

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Lil Nas X також опублікував в Instagram пародію на обкладинку Certified Lover Boy Дрейка з емодзі вагітних жінок, тільки в його версії – вагітні чоловіки.

Ось обкладинка нового альбому Дрейка:

А це – версія від Lil Nas X:

Нагадаємо, що Lil Nas X поцілувався із хлопцем з балету під час виступу на премії BET Awards. Він також відзначився скандальною витівкою із "сатанинськими" кросівками на початку цього року.

Репер Lil Nas X поцілувався з танцюристом на BET Awards
Репер Lil Nas X поцілувався з танцюристом на BET Awards / Фото: YouTube

У березні також вийшов кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name), який зняла українка Таню Муіньо. Відеоробота наробила шуму в Мережі, не тільки через біблійні алюзіх, а й через гомосексуальний підтекст.

Таню Муіньо отримала номінацію MTV Video Music Awards в категорії "Кращий режисер" за кліп для Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name). Цікаво, що виконавець теж значиться режисером цього скандального відео.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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