Репер Lil Nas X показав себе вагітним: соцмережі в шоці

Перед виходом свого першого сольника хлопець знявся в фотосеті для журналу People. На світлинах він позував з великим животом

Lil Nas X опублікував фото з вагітним животом / Фото: instagram.com/lilnasx

Американський реп-виконавець Lil Nas X, той самий з піснею Call Me By Your Name, кліп на яку зняла українка Таню Муіньо, знявся у "вагітній" фотосесії. Це піар-компанія його першого альбому Montero.

Реліз альбому запланований на 17 вересня 2021 року, а поки в Мережі бісяться від світлин 22-річного Монтеро Ламара Хілла (справжнє ім'я Lil Nas X).

Знімки, до речі, були зроблені спеціально для видання People. На них хлопець позує в білому вбранні і з квітами біля басейну, а також в червоному халаті та хутрі.

Альбом Montero Lil Nas X називає своїм первістком і асоціює процес створення та релізу з вагітністю. Звідси й такі фото.

Вагітний Lil Nas X / Фото: instagram.com/lilnasx

Реакція Мережі

Користувачі соцмереж обурилися і написали безліч коментарів, висловивши своє невдоволення щодо світлин артиста:

"Видаляю соціальні мережі"

"Куди котиться світ?"

"Це тривожно"

"Що відбувається в цьому шаленому світі?"

"Це неправильно і обурливо"

"Таке відчуття, що ми живемо в пеклі".

Скріншот: instagram.com/lilnasx

Скріншот: instagram.com/lilnasx

Lil Nas X також опублікував в Instagram пародію на обкладинку Certified Lover Boy Дрейка з емодзі вагітних жінок, тільки в його версії – вагітні чоловіки.

Ось обкладинка нового альбому Дрейка:

А це – версія від Lil Nas X:

Нагадаємо, що Lil Nas X поцілувався із хлопцем з балету під час виступу на премії BET Awards. Він також відзначився скандальною витівкою із "сатанинськими" кросівками на початку цього року.

Репер Lil Nas X поцілувався з танцюристом на BET Awards / Фото: YouTube

У березні також вийшов кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name), який зняла українка Таню Муіньо. Відеоробота наробила шуму в Мережі, не тільки через біблійні алюзіх, а й через гомосексуальний підтекст.

Таню Муіньо отримала номінацію MTV Video Music Awards в категорії "Кращий режисер" за кліп для Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name). Цікаво, що виконавець теж значиться режисером цього скандального відео.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

