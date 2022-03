Американський телеведучий назвав Зеленського улюбленим президентом Америки

Тепер ім'я Зеленського відоме у всіх країнах та на всіх континентах, завдяки силі опору України Путіну. Недарма президента України та український народ запропонували висунути на Нобелівську премію миру.

Своє захоплення українським лідером висловив американський телеведучий та шоумен Білл Мейхер. У своєму Twitter-акаунті американець написав, що тепер Володимира Зеленського підтримують та поважають усі жителі США.

Finally, America has president everybody loves with sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine . Але still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx