Американський телеведучий назвав Зеленського улюбленим президентом Америки

Президент України Володимир Зеленський показав усьому світові, що український народ здатен протистояти російській агресії та боротися за свою свободу

Телеведучий Білл Мейхер назвав Зеленського улюбленим президентом Америки / Фото: Instagram

Тепер ім'я Зеленського відоме у всіх країнах та на всіх континентах, завдяки силі опору України Путіну. Недарма президента України та український народ запропонували висунути на Нобелівську премію миру.

Своє захоплення українським лідером висловив американський телеведучий та шоумен Білл Мейхер. У своєму Twitter-акаунті американець написав, що тепер Володимира Зеленського підтримують та поважають усі жителі США.

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Нарешті у Америки є президент, якого всі люблять, з рейтингом підтримки, що зашкалює до небес. Це президент України. Але все ж таки, – написав Мейхер.

Finally, America has president everybody loves with sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine . Але still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx - Bill Maher (@billmaher) March 19, 2022

Варто зазначити, що за час війни справжніми кумирами українців стали аж ніяк не голлівудські зірки та музиканти, а наші політики й активісти.

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