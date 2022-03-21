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Американський телеведучий назвав Зеленського улюбленим президентом Америки

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21 березня, 10:54
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Президент України Володимир Зеленський показав усьому світові, що український народ здатен протистояти російській агресії та боротися за свою свободу
Телеведучий Білл Мейхер назвав Зеленського улюбленим президентом Америки
Телеведучий Білл Мейхер назвав Зеленського улюбленим президентом Америки / Фото: Instagram

Тепер ім'я Зеленського відоме у всіх країнах та на всіх континентах, завдяки силі опору України Путіну. Недарма президента України та український народ запропонували висунути на Нобелівську премію миру.

Своє захоплення українським лідером висловив американський телеведучий та шоумен Білл Мейхер. У своєму Twitter-акаунті американець написав, що тепер Володимира Зеленського підтримують та поважають усі жителі США.

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Нарешті у Америки є президент, якого всі люблять, з рейтингом підтримки, що зашкалює до небес. Це президент України. Але все ж таки, – написав Мейхер.

Варто зазначити, що за час війни справжніми кумирами українців стали аж ніяк не голлівудські зірки та музиканти, а наші політики й активісти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповів усе, що відомо про нових українських секс-символів та "крашів", якими стали: радник глави Офісу президента Олексій Арестович, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, прессекретар СБУ Артем Дехяренко, психолог Євген Карась та голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

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