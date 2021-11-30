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Анастасія Волочкова засудила Діму Білана через п'яний виступ

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 20:09
В закладинки
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Анастасія Волочкова розкритикувала концерт Діми Білана у нетверезому стані. Вона вважає, що це неприпустимо для артиста такого рівня
Волочкова негативно поставилася до недавнього концерту Діми Білана
Волочкова негативно поставилася до недавнього концерту Діми Білана / Фото: Инстаграм, скріншот

Нещодавно відомий поп-співак Діма Білан у нетверезому стані вийшов на сцену. Деякі шанувальники артиста, після його відвертого зізнання про те, що він уже тривалий час перебуває у пригніченому моральному стані, поставилися до ситуації з розумінням – мовляв, із ким не буває.

Але хвилі хейту виконавцю таки не вдалося уникнути. Балерина Анастасія Волочкова також приєдналася до тих, хто засудив співака за такий вчинок.

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Я вкрай негативно ставлюся до цієї історії, бо артист має поважати свого глядача та виступати гідно перед ним. Звісно, співати з мікрофоном у руці під фонограму у п'яному стані — це одне, а робити складні піруети та чесати ногами, а не язиком — це абсолютно інше. Артисти балету собі ніколи не дозволяють виходити до людей у нетверезому стані, – заявила Волочкова у розмові з "Вечірньою Москвою".

Анастасія Волочкова вважає, що артист не має права виходити нетверезим на сцену
Анастасія Волочкова вважає, що артист не має права виходити нетверезим на сцену / Фото: instagram.com/volochkova_art

З її слів, Білана не виправдовує навіть той факт, що він виступав на корпоративі.

А яка різниця? Я не поділяю глядача за статусами, адже це той самий глядач і та сама сцена, на яку він виходить, і не має значення, кооператив це чи великий концерт. Моя думка однозначно негативна стосовно подібних ситуацій, – сказала Анастасія.

Фанати артиста вважають, що балерина мала бути останньою, хто міг би зневажати Діму через скандал. Так як вона сама часто піддається презирству користувачів Мережі після епатажних витівок.

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Наприклад, нещодавно Волочкову навіть вигнали через пияцтво з готелю у Туреччині.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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