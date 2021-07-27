Анастасія Волочкова вразила пишним бюстом в бікіні в Греції (відео)

Експрима Великого театру Анастасія Волочкова рада сховатися від спалахів фотокамер папараці й тому насолоджується розкішною відпусткою в Греції в компанії друзів

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова, яку раніше помітили в компанії вдівця співачки Валентини Легкоступової, показала точену фігуру в купальнику. Зірка опублікувала короткий ролик з Греції, де вона зупинилася на віллі у своїх друзів.

Відео балерина опублікувала в Instagram. Анастасія підпливла до телефону, записуючи себе на Селфі камеру, виринула з води та блиснула своїми пишними формами в купальнику. Артистка побажала всім шанувальникам приємного відпочинку і зазначила, що тут дуже красиво.

Я тут на самоті від спалахів фото і відеокамер. Просто в нірвані! А вечорами ми проводимо час в неймовірній компанії наших друзів! Веселимося і радіємо життю! У Греції тільки так! Та й взагалі, в житті! – написала Анастасія Волочкова.

Шанувальники не змогли не пригадати балерині її знаменитий шпагат.

"Настінька, у воді не пробувала шпагат?"

"Анастасія, ти сексі"

"А де незмінний шпагат? Я так чекала"

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова недавно розірвала стосунки зі своїм таємним коханим – Олегом. Довгий час балерина приховувала його від публіки, а через 10 місяців після початку їхнього роману – заявила про розставання.

Чому Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм таємним коханим – дізнайтеся в ролику:

Раніше Настю Каменських в купальнику порівняли з Анастасією Волочковою.