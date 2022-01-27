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Анастасія Заворотнюк помре через декілька місяців? Міфи та правда про стан здоров'я акторки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 12:05
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Із 2019 року зірка "Моєї прекрасної няні" бореться з онкологією. Рідні акторки не коментують стан її здоров'я, через що виникає багато чуток. Розповідаємо, що правда, а що міф про Заворотнюк
Що відомо про стан Анастасії Заворотнюк.
Що відомо про стан Анастасії Заворотнюк. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У 2018 році Анастасія Заворотнюк втретє стала мамою – вона народила своєму коханому Петру Чернишову донечку Мілу. Здавалось би, попереду на акторку чекає щасливе сімейне життя та успішна кінокар'єра. Але вже через рік в життя артистки прийшло нещастя – у неї діагностували рак головного мозку четвертої стадії.

І хоч родина Заворотнюк тривалий час не коментувала її стан, але не помітити відсутність зірки на телеекранах, сцені театру та світських заходах було неможливо.

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У 2020 році з'явилась офіційна інформація – у Анастасії Заворотнюк гліобластома. Акторка проходила курс лікування у Німеччині, там їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Зараз вона перебуває у заміському будинку у Крекшиному та отримує необхідну допомогу від лікарів.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим і донькою
Анастасія Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим і донькою / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Нещодавно донька Заворотнюк – Ганна зізналася, що рак не відступає і ситуація дуже серйозна. Інших подробиць дівчина вирішила не розкривати.

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Стан Анастасії Заворотнюк хвилює не лише її близьких, а й фанатів та колег. За ці декілька років ми неодноразово чули чимало моторошних чуток про положення зірки. "Сьогодні" розібрались, де ж правда, а де міф та пропонують вам дізнатись, що насправді зараз відомо про кумира глядачів.

Терапія дала ефект – правда

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Після декількох років наполегливої ​​боротьби у акторки справді спостерігалось покращення. А реальна загроза життю, про що раніше говорили, залишилася позаду. Водночас лікарі публічно заявляли, що експериментальне лікування Заворотнюк не знадобилося, оскільки хвороба почала дещо відступати.

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Анастасія Заворотнюк втратила мову – брехня

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк / Фото: popcornnews.ru

Декілька днів тому в російських ЗМІ з'явилася інформація, що хвороба зірки прогресує і вона не може говорити. Про це заговорили після слів доньки артистки Ганни, яка в соцмережах зізналася, що їй не вистачає маминих порад.

Сама ж Ганна швидко спростувала, що її мама втратила мову.

Це чергова маячня журналістів, — заявила дівчина, тим самим розвіявши міф.

Акторка більше не повернеться до роботи – правда

Актори Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк
Актори Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Як би це не було гірко чути, але навряд чи ми знову побачимо Заворотнюк у якихось проєктах. Тривале лікування далося взнаки на зовнішності зірки. Раніше близький друг Анастасії, режисер Анатолій Демидов казав, що вона сильно погладшала, втратила волосся та пересувається на візку. Також він розповів, що дзеркало акторці намагаються не давати, щоб її не засмучувати.

Фахівці ж пояснювали, що коли "в людини вирізають величезний шматок мозку, вона стає зовсім іншою".

Навряд чи вона зможе вимовляти якісь монологи, але не виключено, що з'явиться в епізодах. Професія в цьому випадку не є головним, якщо їй вдасться зберегти життя – вже перемога, – ділились експерти.

Заворотнюк помре через кілька місяців — брехня

Такі прогнози, за словами медиків, це велика помилка. Так, хвороба прогресує, але акторка ще житиме!

До речі, про смерть Заворотнюк заговорив один російський онколог Юрій Покровський після чуток про втрату мови. Він казав, що Анастасії залишилось щонайменше два місяці.

Гліобластому не можна вилікувати – брехня

/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Так, гліобластома – одне з найнебезпечніших онкологічних захворювань, яке залишає людині мізерні шанси на життя і вилікувати його повноцінно неможливо. Але, незважаючи на печальні прогнози, за статистикою, близько 5% хворих все-таки можуть повернутися до повноцінного життя і прожити ще близько п'яти років.

Як відомо, торік Анастасію Заворотнюк віднесли саме до цієї категорії "5%". Що ж, сподіваємось, що акторка зможе знайти у собі сили та одужати.

Раніше ми розповідали про сина Анастасії Заворотнюк. Читайте у матеріалі, як зараз виглядає спадкоємець акторки та чим займається.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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