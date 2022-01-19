Андрій Макаревич підтвердив, що стане батьком вчетверте

Пара не поспішала відповідати на запитання про особисте життя. Тільки зараз Андрій Макаревич підтвердив, що вони з дружиною чекають на поповнення в сім'ї.
Дякую вам велике, але я раніше часу такі речі не обговорюю. Дякуємо за привітання, – сказав лідер "Машини часу" у бесіді з kp.ru
Для Андрія Макаревича це буде четверта дитина, а для його дружини – перша. За інформацією інсайдерів, пара чекає хлопчика. Подружжя хоче назвати сина Вадимом, на честь батька Андрія Макаревича.
Зазначається, що старший син лідера групи "Машина часу" вже привітав батька із швидким поповненням у сім'ї.
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Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн
Жінка – киянка. Вона є журналісткою, фотографом та екскурсоводом. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.
Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також його сестрою.
Раніше ми розповідали, як зараз виглядає старший син Андрія Макаревича .