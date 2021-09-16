Андрій Звягінцев знаходиться в штучній комі після COVID-19. Ураження легень досягало 92%

Після важкої форми коронавірусної інфекції у режисера ураження легень перевищувало 90%, тому він був підключений до апарату ЕКМО

Андрій Звягінцев лікується від COVID-19 в Німеччині / Фото: instagram.com/skolkovoschool

Володар нагород Венеційського і Каннського кінофестивалів Андрій Звягінцев скоро вийде зі стану штучної коми. Лікарі вже відключили його від всіх систем життєзабезпечення, хоча нещодавно у нього був вкрай важкий стан.

Про це повідомило видання The Bell з посиланням на джерела.

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У липні Андрій Звягінцев перехворів на COVID-19. Він був госпіталізований в Москві, а в кінці місяця вже вписаний. Однак незабаром стан режисера погіршився і в серпні було прийнято рішення перевезти Звягінцева в одну з клінік Німеччини. Ураження легень режисера досягло 92% і він був підключений до апарату ЕКМО. На той момент тести на коронавірус вже були негативними.

Передбачається, що режисер і далі залишиться в Німеччині для реабілітації.

Андрій Звягінцев / Фото: Wikipedia

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Андрій Звягінцев – режисер фільмів "Повернення", "Левіафан", "Нелюбов". Два останніх були номіновані на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

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