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Андрій Звягінцев знаходиться в штучній комі після COVID-19. Ураження легень досягало 92%

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 18:28
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Після важкої форми коронавірусної інфекції у режисера ураження легень перевищувало 90%, тому він був підключений до апарату ЕКМО
Андрій Звягінцев лікується від COVID-19 в Німеччині
Андрій Звягінцев лікується від COVID-19 в Німеччині / Фото: instagram.com/skolkovoschool

Володар нагород Венеційського і Каннського кінофестивалів Андрій Звягінцев скоро вийде зі стану штучної коми. Лікарі вже відключили його від всіх систем життєзабезпечення, хоча нещодавно у нього був вкрай важкий стан.

Про це повідомило видання The Bell з посиланням на джерела.

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У липні Андрій Звягінцев перехворів на COVID-19. Він був госпіталізований в Москві, а в кінці місяця вже вписаний. Однак незабаром стан режисера погіршився і в серпні було прийнято рішення перевезти Звягінцева в одну з клінік Німеччини. Ураження легень режисера досягло 92% і він був підключений до апарату ЕКМО. На той момент тести на коронавірус вже були негативними.

Передбачається, що режисер і далі залишиться в Німеччині для реабілітації.

Андрій Звягінцев
Андрій Звягінцев / Фото: Wikipedia

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Андрій Звягінцев – режисер фільмів "Повернення", "Левіафан", "Нелюбов". Два останніх були номіновані на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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