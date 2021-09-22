Андрій Звягінцев вийшов з коми. Режисер продовжує реабілітацію в Німеччині

57-річний російський режисер Андрій Звягінцев перебував у штучній комі після COVID-19, але тепер з'явилися хороші новини. Кінематографіста вивели зі штучної коми, а його стан – задовільний. Зараз режисер "Левіафана" перебуває в одній з німецьких клінік і його перевозитимуть до госпіталю.
Як повідомляє StarHit, Андрію Звягінцеву доведеться провести ще кілька тижнів в госпіталі для повної реабілітації. Про це розповів підприємець Володимир Євтушенков, який фінансував лікування Звягінцева.
Він збирається зараз переїжджати до госпіталю з реабілітації. З коми вийшов уже, – сказав друг режисера, бізнесмен Володимир Євтушенков.
Перед підключенням до апарату ЕКМО, у режисера виявили ураження легень в 92%. На той момент тести на COVID-19, яким Звягінцев перехворів у липні, вже показували негативний результат. Але його стан оцінювався як дуже важкий і довгий час не було подробиць про поліпшення здоров'я.
Нагадаємо, що Андрій Звягінцев – режисер фільмів "Повернення", "Левіафан", "Нелюбов". Два останніх були номіновані на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
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