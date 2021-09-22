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Андрій Звягінцев вийшов з коми. Режисер продовжує реабілітацію в Німеччині

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 15:13
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Лауреат Каннського та Венеційського кінофестивалів, режисер Андрій Звягінцев отримав ускладнення через коронавірус і був перевезений на лікування до Німеччини
Андрій Звягінцев вийшов зі штучної коми
Андрій Звягінцев вийшов зі штучної коми / Фото: Getty Images

57-річний російський режисер Андрій Звягінцев перебував у штучній комі після COVID-19, але тепер з'явилися хороші новини. Кінематографіста вивели зі штучної коми, а його стан – задовільний. Зараз режисер "Левіафана" перебуває в одній з німецьких клінік і його перевозитимуть до госпіталю.

Як повідомляє StarHit, Андрію Звягінцеву доведеться провести ще кілька тижнів в госпіталі для повної реабілітації. Про це розповів підприємець Володимир Євтушенков, який фінансував лікування Звягінцева.

Він збирається зараз переїжджати до госпіталю з реабілітації. З коми вийшов уже, – сказав друг режисера, бізнесмен Володимир Євтушенков.

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Перед підключенням до апарату ЕКМО, у режисера виявили ураження легень в 92%. На той момент тести на COVID-19, яким Звягінцев перехворів у липні, вже показували негативний результат. Але його стан оцінювався як дуже важкий і довгий час не було подробиць про поліпшення здоров'я.

Андрій Звягінцев лікується від COVID-19 в Німеччині
Андрій Звягінцев лікується від COVID-19 в Німеччині / Фото: instagram.com/skolkovoschool

Нагадаємо, що Андрій Звягінцев – режисер фільмів "Повернення", "Левіафан", "Нелюбов". Два останніх були номіновані на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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