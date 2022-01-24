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Анджеліна Джолі та The Weeknd пара? Нові подробиці про особисте життя актриси

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 10:06
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Анджеліна Джолі вважає за краще не обговорювати своє особисте життя, але в оточенні актриси розповіли, що після розлучення з Бредом Піттом вона поринула в нові стосунки
Інсайдер поділився новими подробицями про роман Анджеліни Джолі та The Weeknd
Інсайдер поділився новими подробицями про роман Анджеліни Джолі та The Weeknd / Фото: Getty Images

Хоч The Weeknd та Анджеліна Джолі вже давно не потрапляють у поле зору папараці, за інформацією інсайдерів, стосунки пари стрімко розвиваються.

Анджеліна намагається насолоджуватися життям, і її коханий допомагає їй у цьому. У них романтичні вечері та нічні побачення. Тепер вона, нарешті, змогла зітхнути на повні груди, – сказало джерело в бесіді з ОК!

/ Фото: Instagram

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Як припускають фанати, музикант у новому треку Here We Go… Again вже натякнув на роман з актрисою.

Сам The Weeknd не коментує це. Джерело з оточення Джолі сказало, що голлівудська акторка є для Абеля (справжнє ім'я The Weeknd) музою.

Після всієї цієї драми з Піттом Джолі переживала, що більше не зможе ні з ким зустрічатися. Проте The Weeknd зміг допомогти їй відчути себе знову живою та сексуальною, – поділився інсайдер.

Раніше в оточенні Джолі розповідали, що актриса вирішила зайнятися особистим життям. Після розлучення акторка довго не була зацікавлена у стосунках, бо присвячувала весь свій час дітям та кар'єрі.

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Нещодавно ми розповідали, що в Анджеліни Джолі знайшовся ще один син.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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