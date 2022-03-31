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Анджеліна Джолі відвідала онкохворого хлопчика із Чернівців

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 20:38
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Голлівудська актриса здійснила несподіваний візит до однієї з римських лікарень, де познайомилася з родиною онкохворого українця Артема з Чернівців
Анджеліна Джолі відвідала хлопчика з Чернівців у римській лікарні
Анджеліна Джолі відвідала хлопчика з Чернівців у римській лікарні / Фото: Getty Images, Facebook

Анджеліна Джолі давно відома світу не лише як видатна актриса, а й як посол доброї волі ООН. Зірка Голлівуду приділяє дуже велику увагу громадській діяльності та благодійності.

Джолі також підтримала Україну та звернула увагу всього світу на українських жінок постраждалих від війни.

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А нещодавно голлівудська актриса відвідала одну з лікарень у Римі, де зустрілася з маленьким Артемом та його родиною. 10-річний хлопчик перебуває там на лікуванні, тому що у нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз.

Фото – facebook.com

Про зустріч зі знаменитістю розповіла мама Артема, Людмила на своїй сторінці у соцмережах.

Чарівна жінка з надзвичайно позитивною енергетикою, тендітна, жіночна, дуже мила. А так, то я ще не вірю, що побачила наживо Анджеліну Джолі, – поділилася Людмила.

За словами мами Артема, Джолі виявилася дуже уважною і ставила багато запитань хлопцеві. Актриса поцікавилася, які плани у Артема на майбутнє, ким він хоче стати, та побажала йому якнайшвидшого одужання.

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Крім того, Джолі висловила слова підтримки щодо війни в Україні та побажала українцям якнайшвидше знайти мир.

Раніше повідомлялося, що Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців з України у власному будинку.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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