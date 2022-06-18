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Анджеліна Джолі закликає світ допомогти дітям, які стали жертвами війни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 14:18
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Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців зауважила, що найбільші наслідки війни несуть невинні діти
Анджеліна Джолі розповіла про поранених та вбитих дітей в Україні
Анджеліна Джолі розповіла про поранених та вбитих дітей в Україні / Фото: Pinterest, UNICEF

З перших днів повномасштабної війни Анджеліна Джолі висловила свою підтримку українському народу. Ба більше, вона особисто приїжджала до Львова та спілквалась з дітьми-переселенцями.

Зірка продовжує говорити про війну в Україні, особливо звертаючи увагу на постраждалих та загиблих дітей.

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В Instagram акторка опублікувала пост, у якому зазначила, що майже 2/3 частини дітей з України були вимушено переміщені. Як наголосила Анджеліна, з 24 лютого щонайменше 277 дітей було вбито і 456 – поранено.

Також Джолі розповіла, що в Україні внаслідок російських атак було пошкоджено та знищено щонайменше 256 закладів охорони здоров'я і понад 1800 шкіл.

Знаменитість зауважила – найбільші наслідки війни несуть діти. У всьому світі діти становлять 30% населення, а також 41% – усіх вимушено переміщених осіб.

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Спільні зусилля, спрямовані на подолання фізичних та емоційних проявів травми, мають задовольняти не лише потреби дітей в Україні, а й в Афганістані, Ємені та багатьох інших часто забутих конфліктів, які фінансуються значно нижче від рівня, достатнього для задоволення потреб дітей, – пояснила Джолі.

Зірка наголосила, що суспільство мусить давати потужнішу допомогу та підтримку дітям.

Місцеві організації та організації, очолювані громадою, впроваджують нові способи підключення дітей до інструментів для навчання та харчування для зростання, щоб допомогти захистити їх від найгірших наслідків цієї війни. Але глобальна гуманітарна відповідь може і повинна бути сильнішою, щоб забезпечити це покоління дітей ресурсами, необхідними для початку лікування, – додала акторка.

Зазначимо, що після візиту України Анджеліна Джолі почала носити незвичайну прикрасу на підтримку нашої держави.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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