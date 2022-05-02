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Анджеліна Джолі розповіла про свій візит до України: велика честь бути свідком стійкості українського народу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 12:52
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Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вперше прокоментувала свій візит до України та спілкування з дітьми з навчально-реабілітаційного центру
Анджеліна Джолі розповіла про свій візит до України
Анджеліна Джолі розповіла про свій візит до України / Фото: Associated Press

Приїзд Анджеліни Джолі до Львова став повною несподіванкою не лише для українців, а й західних ЗМІ. Адже, як виявилося, голлівудська акторка не робила жодних заяв щодо своїх планів відвідати Україну.

Під час своєї поїздки Джолі відвідала дитячий навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" у місті Бориславі. Там зірка охоче спілкувалася з маленькими українцями, давала автографи та робила фото. Організація поділилася знімками з Джолі після візиту на офіційній сторінці Facebook.

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Анджеліна Джолі поспілкувалася з маленькими українцями у Бориславі/ Фото: Facebook
Анджеліна Джолі поспілкувалася з маленькими українцями у Бориславі/ Фото: Facebook

Як повідомляє видання Daily Mail, Джолі вперше висловилася про свій візит до України

Для мене велика честь бути свідком стійкості, мужності та гідності українського народу. "Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує", – заявила актриса.

Голлівудська актриса пишається своїм візитом до України/ Фото: Facebook
Голлівудська актриса пишається своїм візитом до України/ Фото: Facebook

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Також з'явилися чутки, що акторка хотіла б усиновити одного з дітей із центру, проте представники зірки спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі у Львові разом із натовпом людей бігла до бомбосховища під час повітряної тривоги.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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